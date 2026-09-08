باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اجرای طرح‌های ضربتی و مستمر پلیس در سراسر استان فارس، طی روز‌های اخیر شاهد نتایج چشمگیر عملیات‌های انتظامی در حوزه‌های مختلف بودیم.

از مقابله قاطع با باند‌های سازمان‌یافته سرقت و قتل‌های خانوادگی گرفته تا کشف حجم گسترده کالا‌های قاچاق از جمله سوخت، قطعات موتورسیکلت و مواد مخدر، نشان از اشراف اطلاعاتی و عملیاتی نیرو‌های انتظامی در شهرستان‌های مختلف استان دارد. در ادامه، گزارش جامعی از مهم‌ترین اقدامات پلیس در مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی در استان فارس ارائه می‌شود.

قتل برادر به دلیل ارث و میراث

فرمانده انتظامی زرقان گفت: ۳ نفر که با همدستی هم اقدام به قتل برادر ۴۰ ساله خود کرده بودند دستگیر و روانه دادسرا شدند.

سرهنگ احسان میرزایی اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر کشف جسد مجهول الهویه در اطراف شهر لپویی، بررسی موضوع جهت مشخص شدن زوایای پنهان قضیه در در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و مطلع شدند که ۳ نفر با همکاری هم با شیء سخت در شهرستان "بیضا" اقدام به قتل دیگر برادر خودشان کرده‌اند و پس از فوت شدن، جسد وی را به کمربندی شهر لپویی انتقال می‌دهند.

فرمانده انتظامی زرقان ادامه داد: کارآگاهان با هماهنگی قضایی موفق شدند هر ۳ برادر که به دلیل ارث و میراث اقدام به چنین کاری کرده بودند را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

سرهنگ میرزایی با اشاره به اینکه متهمان ۲۸، ۳۴ و ۵۱ ساله پس از اقرار به قتل به مرجع قضایی معرفی شدند، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات امنیتی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.

سیگار‌های ۳۰ میلیاردی قاچاق دود نشدند

فرمانده انتظامی فیروزآباد گفت: روز گذشته در بازرسی از سواری هایما سیگار‌های قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با قاچاقچیان، ماموران پلیس آگاهی فیروزآباد حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری هایما مشکوک و با اقدامات فنی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۳ هزار و ۶۰۸ بکس سیگار خارجی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش سیگار‌های مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف قطعات ۸۰ میلیاردی موتورسیکلت سنگین در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از کشف قطعات موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی در تشریح این خبر بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته ماموران انتظامی از دپو قطعات موتورسیکلت سنگین در باغی در اطراف زرقان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان موفق شدند تعداد زیادی قطعات موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق از جمله لاستیک، رینگ، زین، گلگیر، قاب، سیلندر، پمپ روغن، اگزوز، قاب و ... را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرقان با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف خودرو‌های شوتی حامل کالا‌های ۹۰ میلیاردی فاقد مجوز

فرمانده انتظامی بیضا از کشف کالا‌های فاقد مجوز به ارزش ۹۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اکبر کریمی اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته ماموران انتظامی بیضا حین کنترل خودرو‌های عبوری موفق به توقیف ۴ خودرو حامل بار شدند.

او خاطر نشان کرد: در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۳ هزار لیتر سوخت، ۲ دستگاه نمایشگر و ماشین لباسشویی و ۵۰۰ ثوپ انواع پوشاک غیرمجاز را کشف کردند.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه بنا بر نظر کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری اعضای باند سارقان با اعتراف به ۶۳ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شیراز از شناسایی و دستگیری اعضای باند سارقان اماکن خصوصی با اعتراف به ۶۳ فقره در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت در روستای کرونی شهرستان شیراز پیگیری موضوع سریعا در دستورکار ماموران کلانتری "۴۰ سلطان آباد و پایگاه تجسس" قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق و ۳ مالخر شدند.

سرهنگ زراعتیان گفت: متهم در بازجویی فنی و تحقیقات به عمل آمده تا کنون به ۶۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد.

این مقام انتظامی ضمن اشاره به اینکه سارق و مالخران برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی و سپس روانه زندان شدند، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی زرقان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت در حوزه استحفاظی، اقدام به تور ایست و بازرسی در محور‌های مواصلاتی کردند.

او افزود: در این طرح مامورین به یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار مشکوک و پس متوقف کردن، در بازسی از آن ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ میرزایی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف ۲۵ کیلو تریاک با دقت نظر مردم

فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: با دقت نظر شهروندان مسئولیت پذیر، ۲۵ کیلوگرم تریاک در حاشیه جاده، کشف شد.

سرهنگ لطف الله محمدی، در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر تردد مشکوک خودرویی در حاشیه جاده در محور فسا به شیراز، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: افسران پلیس با هماهنگی قضایی در بازدید از آن محل، ۲ کیسه حاوی ۲۵ کیلوگرم مواد افیونی از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ محمدی گفت: پیگیری تخصصی برای شناسایی قاچاقچیان در دستور کار ماموران قرار دارد.

دستگیری سارقین موتورسیکلت در داراب

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری سارقین و کشف ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان داراب، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری "۱۲ برق" قرار گرفت.

او گفت: مأموران با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی ۲ سارق حرفه‌ای شدند و با هماهنگی قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه سارقین ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد، تصریح کرد: متهمین برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری سارق اماکن خصوصی در کازرون

جانشین فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری سارق اماکن خصوصی با اعتراف به ۱۴ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد غفاری با اعلام جزئیات این خبر بیان کرد: در پی اعلام وقوع سرقت در سطح شهر، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران انتظامی با انجام تحقیقات پلیسی یک متهم سابقه‌دار حرفه‌ای را شناسایی و با هماهنگی قضایی در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی کازرون با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام شده به ۱۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه شهرستان کازرون اعتراف کرد، گفت: طی بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه سارق مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد.

سرهنگ غفاری یاد آور شد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سارق اماکن دولتی در مرودشت به دام افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از دستگیری سارق اماکن دولتی با کشف ۸ فقره سرقت دراین شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت اماکن دولتی در شهر مرودشت، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ بعثت قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۲ بعثت با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات محلی یک نفر سارق را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیاتی وی را دستگیر کردند.

مردانی ادامه داد: متهم در ابتدا منکر سرقت شده که در بازجویی‌های فنی صورت گرفته و با رو‌به‌رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات به ۸ فقره سرقت اعتراف کرد.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی، خاطر نشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی با سارقان و برهم زنندگان امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کشف چوب فاقد مجوز در خفر

جانشین انتظامی شهرستان خفر از توقیف ۲ دستگاه خودرو و کشف چوب فاقد مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ غلامحسین خشنودزاده در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی خفر حین کنترل محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون و نیسان مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر توقیف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این ۲ خودرو موفق به کشف ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب فاقد مجوز شدند.

سرهنگ خشنودزاده با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

توقیف خودروی حامل ۲ تن چوب فاقد مجوز در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از توقیف خودرو حامل ۲ تن چوب فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت‌زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک وانت نیسان مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از بازرسی از خودروی مذکور ۲ تن چوب جنگلی فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف کردند و راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری زندانی متواری توسط پلیس زرین دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از دستگیری یک نفر محکوم فراری در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع یک فقره حکم جلب مبنی بر دستگیری زندانی فراری به اتهام سرقت و محکومیت ۱۰ سال حبس، بررسی موضوع در دستور کار یگان جلب قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با رصد اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

رئیس پلیس زرین‌دشت با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: از اول تا ۱۵ شهریور ماه ۸ محکوم فراری توسط یگان جلب دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.