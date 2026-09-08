مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز گفت: صنعت نفت با اختصاص ۱.۳ همت اعتبار، طرح‌های متعددی در حوزه‌های آموزش، ورزش، آب‌رسانی، برق‌رسانی، راه و طرح‌های هادی روستایی اجرا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  بابک دارابی با اشاره به عملکرد صنعت نفت در اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی بیان کرد: در دولت چهاردهم، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های ورزش، آموزش، طرح هادی روستایی، آب‌رسانی، برق‌رسانی و راه‌های مواصلاتی اجرا شده است. همچنین در بخش اعتباری نیز حوزه‌های راه و جاده، آموزش، ورزش، آب‌رسانی و طرح هادی از مهم‌ترین سرفصل‌های پروژه‌های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به‌شمار می‌روند که مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح‌ها ۱.۳ همت است.

وی افزود: ۷۳ پروژه نوسازی مدارس، ۴۶ پروژه ورزشی، ۲۸ پروژه طرح هادی روستایی، ۱۳ پروژه بهداشتی و پنج پروژه آب‌رسانی با تلاش صنعت نفت در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده است و امیدواریم شمار پروژه‌های بهره‌برداری‌شده تا پایان سال افزایش یابد.

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز با تأکید بر تغییر رویکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت گفت: در دولت چهاردهم، با توجه به تأکیدهای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های محلی در اجرای پروژه‌ها، الگوی جدیدی برای افزایش مشارکت جوامع محلی شکل گرفته است تا با هم‌افزایی میان مردم، دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران استانی، پروژه‌ها با اثربخشی بیشتری اجرا شوند.

دارابی با تشریح این الگو بیان کرد: برای نمونه، در اجرای یک پروژه ورزشی، بخشی از عملیات زیرسازی با مشارکت مردم و همکاری دهیاری انجام می‌شود، اجرای چمن، سکو و دیگر بخش‌های تخصصی به وزارت ورزش سپرده می‌شود و صنعت نفت نیز مسئولیت تأمین اعتبار، نظارت و تکمیل پروژه را برعهده می‌گیرد.

وی ادامه داد: این نوع هم‌افزایی افزون بر تسریع در اجرای پروژه‌ها، سبب می‌شود مردم به‌دلیل حضور و مشارکت مستقیم در اجرای طرح، پس از بهره‌برداری نیز احساس مسئولیت بیشتری برای نگهداری و راهبری آن داشته باشند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش ماندگاری و اثربخشی پروژه‌ها کمک می‌کند.

مدیر نظارت طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز با اشاره به گسترش پروژه‌های دارای شناسنامه مردمی و پیوست اجتماعی گفت: با افزایش مشارکت جوامع محلی، شمار این‌گونه پروژه‌ها نیز بیشتر شده است. این طرح‌ها حوزه‌های متنوعی از جمله ورزش، توسعه روستایی، آبخیزداری، نخلستان‌ها و پرورش میگو را دربر می‌گیرند.

دارابی افزود: در حوزه توانمندسازی نیز اقدام‌های مؤثری برای ارتقای توانمندی دبیران و دانش‌آموزان انجام شده که نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

وی تأکید کرد: تغییر رویکرد در دولت چهاردهم و حرکت به سمت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت جوامع محلی، زمینه افزایش مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت را فراهم کرده است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش اثربخشی، ماندگاری و پذیرش اجتماعی این پروژه‌ها منجر شود

برچسب ها: نفت ، صنعت نفت
خبرهای مرتبط
بنزین ۱۰ هزار تومانی آمد/ آیا سیاست جدید به کاهش مصرف منجر می‌شود؟
فاصله تولید و مصرف بنزین زیر ذره‌بین/ وقتی صادرات نفت متوقف نشد
برای زمستان ذخایر سوخت را تکمیل می‌کنیم/ زمستان امسال برق قطع می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
تهران از نظر بار مصرفی بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد
آخرین اخبار
تهران از نظر بار مصرفی بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
ورود سامانه بارشی جدید از جمعه
استفاده از گواهی سپرده بنزین مسیر تازه‌ای برای اقتصاد باز می‌کند
افزایش مبادلات تجاری از طریق دریای کاسپین
هماهنگی با تولیدکنندگان لوازم خانگی برای حفظ انضباط قیمتی در بازار
جابه‌جایی ۱۵۰۰ کانتینر از بندر شهید رجایی از ابتدای سال+ فیلم
درخواست اختصاص سهمیه سوخت به یخچال‌های متوقف در مرز/خواب هر کامیون روزانه ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد
توقف کامیون‌ها و کمبود کانتینر یخچالی قیمت محصولات را افزایش می‌دهد
چرخش نقدینگی در بورس؛ فلزی‌ها، نفتی‌ها و غذایی‌ها در کانون توجه
۶ فرودگاه کشور در مسیر واگذاری به بخش خصوصی
علت گرانی خودروهای مونتاژی چیست؟/ ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پرداخت شده + فیلم
کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت محصولات اقدام کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۸ شهریور
تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی ابرازی اشخاص حقوقی عملکرد سال ۱۴۰۴
واحد‌های دارای سابقه استخراج رمزارز مشمول حذف یارانه انرژی می‌شوند
اعزام تیم فنی و ارزیابی خسارت صندوق بیمه حوادث به مناطق سیل‌زده مازندران و گیلان
دستاورد تازه «ارکان سازه» در تلفیق فناوری، مدیریت و اجرای فشرده پروژه‌های ملی
 صدور بیش از ۱۰ میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها
اصلاح نظام خرید گندم در دستور کار است
ثبت سفارش واردات گندم آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
تحریم‌های آمریکا صنعت هوانوردی ایران را متوقف نمی‌کند
تنها ۶۷ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ادارات دولتی احداث شد+ فیلم
سقف تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسید
از نحوه خرید تا شرایط تحویل فیزیکی اوراق سلف موازی سکه طلا
واگذاری زمین به بیش از ۱۶۸ هزار مشمول قانون جوانی جمعیت
شرایط فروش ۸ محصول ایران خودرو اعلام شد
در بازار میوه و صیفی چه می گذرد؟/ بازار میوه های نوبرانه پاییز متعادل است