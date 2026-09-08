 در راستای اقدامات خیرخواهانه یک بانوی زندانی با پیگیری‌های انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اسکو از بند زندان رهایی یافت و بار دیگر به آغوش گرم خانواده‌اش بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر-  در راستای اقدامات خیرخواهانه یک بانوی سرپرست خانواده و مادر دو فرزند خردسال با پیگیری‌های انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اسکو از بند زندان رهایی یافت و بار دیگر به آغوش گرم خانواده‌اش بازگشت.

این بانوی زندانی که به دلیل محکومیت مالی غیرعمد در زندان به سر می‌برد، با شناسایی وضعیت خاص وی از سوی مددکاران انجمن و تشکیل پرونده حمایتی مراحل اخذ ارفاقات قانونی و جلب رضایت شاکی با مشارکت خیرین تسریع شد و در پایان زمینه آزادی وی فراهم شد.

محسن رستمی بیرامی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اسکو در این باره اظهار داشت:این اقدام در راستای صیانت از بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس والدین به ویژه مادران صورت گرفته است.

وی افزود: بازگشت مادر به کانون خانواده، نه تنها از فروپاشی عاطفی فرزندان جلوگیری می‌کند، بلکه بار دیگر چراغ امید را در این خانه روشن ساخته و اقدامی موثر در پیشگیری از تکرار جرم محسوب می‌شود.

وی افزود: انجمن حمایت از زندانیان اسکو با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، کمک‌های مردمی و تعامل با دستگاه قضایی همواره کوشیده است تا ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، حقوقی و معیشتی به خانواده‌های زندانیان، زمینه‌ساز آزادی مددجویان واجد شرایط باشد.

برچسب ها: آزادی زندانیان ، انجمن حمایت از زندانیان
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