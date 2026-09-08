باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی مدیرعامل این جمعیت اظهار داشت: بارندگی از ساعت ۲۳ مورخ ۱۶ شهریور آغاز شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی در قالب ۱۲ تیم شامل ۳۳ نفر نیروی عملیاتی به مناطق درگیر اعزام شدند.

وی ترکیب تیم‌های اعزامی را شامل ۳ تیم واکنش سریع استان، ۲ تیم پشتیبانی عملیات، ۲ تیم پایگاه فومن (گوشلوندان)، ۱ تیم مرکز پاسخگویی سیاهکل، ۱ تیم مرکز پاسخگویی لاهیجان، ۱ تیم پایگاه سطلسر، ۱ تیم پایگاه ناصرکیاده و ۱ تیم مرکز پاسخگویی رشت عنوان کرد.

سلیمی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در مرکز استان گفت: در رشت ۱۸ نفر به مکان امن منتقل شدند، ۱۱ باب مغازه گرفتار در آب‌گرفتگی تخلیه و آب ۶ معبر شامل خیابان معلم، جنب استانداری، معلم فاز دوم، شهرک شهید بهشتی گلسار، بلوار دیلمان، بلوار شهید قلی‌پور و حسین‌آباد تخلیه شد.

وی افزود: آب از درمانگاه هلال‌احمر گیلان تخلیه و ۱۴ نفر به‌صورت اضطراری در نمازخانه شعبه رشت اسکان داده شدند. همچنین ۹۰ خودرو شامل ۱۸۰ نفر گرفتار در آب‌گرفتگی رهاسازی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان از اسکان ۱۵۰ نفر در سالن شهید رجایی شهرک امام خمینی فومن و توزیع ۳۰ تخته پتو در این شهرستان خبر داد.

سلیمی ادامه داد: در سیاهکل آب ۱ باب منزل مسکونی تخلیه شد و در لاهیجان نیز ۱۰ دستگاه خودرو شامل ۲۰ نفر رهاسازی، آب ۲ باب منزل مسکونی و ۵ معبر سطح شهر تخلیه شد.

وی از نجات ۷۰ نفر گردشگر گرفتار در کوه در شهرستان رودسر خبر داد و گفت: این افراد به مکان امن منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان در پایان با اشاره به تجهیزات مورد استفاده در این عملیات گفت: ۶ دستگاه کف‌کش، ۵ دستگاه موتور آب، ۷ دستگاه خودرو کمک‌دار، ۴ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه ست نجات در عملیات امدادرسانی به‌کار گرفته شد.

سلیمی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی، از شهروندان خواست در شرایط جوی نامساعد از تردد غیرضروری در معابر پرخطر خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.

منبع : روابط عمومی