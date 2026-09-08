باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - کامران باقری لنکرانی رئیس انجمن آندوسکوپی ایران در حاشیه پنجمین همایش جامع گوارش و کبد و دوازدهمین دوره هپاتیت تهران در جمع خبرنگاران گفت: مطالعات نشان میدهد که سرطان کبد ناشی از ویروس هپاتیت بی است، اما به تازگی تحقیقات نشان میدهد که سرطانهای کبد بیشتر به خاطر کبد چرب است.
به گفته وی، بررسیها نشان میدهد که شیوع سرطان روده بزرگ در ۱۰ سال گذشته به میزان ۵۹ درصد در کشور افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: برنامه پزشکی خانواده ابزاری است تا میزان سلامت افراد در کشور ارتفا پیدا کند و وزارت بهداشت باید به صورت کل به ابن برنامه نگاه داشته باشد.
لنکرانی تاکید کرد: افزایش سرطان به دلیل سالمند شدن جمعیت و تغیییرات سبک زندگی و حتی اقلیمی است؛ افزایش وزن و چاقی همچنین استعمال دخانیات یکی از عوامل بروز سرطان در دنیا محسوب میشود.
وی اضافه کرد: غذاهای فرآوریشده مانند کنسرو و نوشابههای گاز دار سبب بروز سرطان روده بزرگ در طولانی مدت خواهد شد؛ سرطان معده یکی از خطرناک ترین سرطانها محسوب میشوند.
وی ادامه داد: یکی از معضلات جدی سلامت روان مردم و به ویژه کارکنان سلامت است. موضوع فرسودگی شغلی مسئله مهمی محسوب میشود.
در ادامه، موید علویان فوق تخصص گوارش و کبد گفت: همایشها مرجع علمی برای تصمیم گیریهای بهتر است.
به گفته وی، اکنون با بیماریهای نوپدیدی مانند عارضههای متابولیک و کبد چرب مواجه هستیم. علویان بیان کرد: تغذیه نا سالم برای سلامتی افراد مضر است و سبب بروز سرطان خواهد شد.
وی تاکید کرد: اکنون در حدود ۳۵ میلیون نفر واکسن هپاتیت را تزریق کرده اند.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام گرفته شده اختلالات خواب میتواند باعث شیوع کبد چرب شود. بیماری هپاتیت قابل پیشگیری است.