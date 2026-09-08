سخنگوی کرملین اعلام کرد روسیه برای کمک به حل اختلافات میان ایران و امارات و کاهش تنش‌های منطقه‌ای آماده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، آمادگی مسکو را برای مشارکت در حل هرگونه اختلاف بین ایران و امارات اعلام کرد.

او توضیح داد که این در چارچوب تلاش‌های مداوم آن برای ارتقای ثبات منطقه‌ای صورت می‌گیرد. این بیانیه در جریان کنفرانس مطبوعاتی پسکوف برای رسانه‌های هندی، پیش از آغاز اجلاس بریکس در دهلی نو، پایتخت هند، بیان شد.

این مقام روسی توضیح داد که مسکو کاملا از برخی اختلاف نظر‌ها بین تهران و ابوظبی و چالش‌های ناشی از آن برای روابط دوجانبه آنها آگاه است و ابراز امیدواری کرد که این دو کشور که دوستان نزدیک مسکو هستند، از این مرحله حساس در تاریخ خود عبور کنند.

پسکوف تاکید کرد که روسیه اساسا مخالف هرگونه اقدام تجاوزکارانه در منطقه است و همواره خواستار تقویت امنیت و تبادل بر اساس اعتماد متقابل است و ابراز امیدواری کرد که اوضاع دیر یا زود به حالت عادی بازگردد.

پسکوف در پاسخ به سوالی در مورد میزان تاثیر این تنش‌های منطقه‌ای بر پویایی کار در داخل گروه بریکس، اذعان کرد که وضعیت فعلی تاثیر منفی دارد و روند تدوین اسناد مشترک، به ویژه بیانیه نهایی اجلاس، را پیچیده می‌کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: ایران و امارات ، جنگ با ایران ، روسیه و ایران
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