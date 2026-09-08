باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در نشست تخصصی بررسی سند راهبردی ـ اجرایی مدیریت یکپارچه حاملهای انرژی در کلانشهر تهران با هدف ارائه راهکارهای اجرایی برای بهینهسازی مصرف در پایتخت با قدردانی از اقدامات شهردار تهران علیرضا زاکانی و مجموعه مدیریت شهری در تدوین این سند، بر آمادگی دولت برای حمایت از اجرای برنامههای پیشبینیشده تأکید کرد و گفت: عزم و ارادهای که در شهرداری برای حل مسائل شکل گرفته، در مسیر خدمت به خدا و مردم است و هدف همه ما نیز همین است؛ بنابراین باید با سرعت و جدیت این مسیر را ادامه دهیم.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تبدیل سند راهبردی به برنامه عملیاتی و پروژههای قابل اجرا، اظهار کرد: بخشی از طرحها و پروژههای پیشبینیشده در این سند، بهعنوان تکلیف و مأموریت مشخص به دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مرتبط ابلاغ خواهد شد تا اجرای آن با تقسیم کار روشن و مسئولیتپذیری دستگاهی دنبال شود.
پزشکیان استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی را از راهکارهای اساسی برای تأمین مالی و تسریع در اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی دانست و بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای جلب سرمایههای مردمی و بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط موجود در حوزه انرژی گفت: در شرایط فعلی باید تا حد امکان صرفهجویی و مدیریت مصرف را جدی بگیریم. با اجرای اقدامات کمهزینه و اصلاح الگوی مصرف میتوان بخش قابلتوجهی از فشار موجود بر شبکههای انرژی را مدیریت کرد.
پزشکیان بر ضرورت اجرای سریع برنامههای پیشبینیشده با هدف عبور مطمئن از دوره اوج مصرف زمستانی تأکید کرد و افزود: باید با اجرای این سند تلاش کنیم زمستان را بدون چالش و با کمترین فشار بر زیرساختهای انرژی پشت سر بگذاریم.
رئیسجمهور همچنین از شهرداری تهران خواست زیرساختهای حملونقل عمومی را برای اجرای طرح «روز بدون خودرو» فراهم کند و گفت: اگر بتوانیم الگوی جابهجایی کارکنان ادارات و دستگاههای اجرایی را به گونهای سامان دهیم که سرویسهای حملونقل به صورت تجمیعی و سازمانیافته انجام شود، علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت و انرژی، شاهد کاهش ترافیک و آلایندگی هوا نیز خواهیم بود.
وی بر ضرورت زمانبندی و تنظیم خدمات حملونقل عمومی متناسب با الگوی اوج تردد کارکنان تأکید کرد و خواستار پیشبینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای توسعه و فعالیت پلتفرمهای حملونقل هوشمند و آنلاین در چارچوب سیاستهای مدیریت شهری شد.
پزشکیان همچنین استفاده از سوختهای جایگزین و کمآلاینده، از جمله توسعه استفاده از گاز طبیعی در ناوگان حملونقل، و تسریع در نوسازی ناوگان را از دیگر راهکارهای قابل بررسی برای کاهش مصرف بنزین و مدیریت تقاضای انرژی در بخش حملونقل دانست.
رئیسجمهوری بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی در قالب رویکردهای محلهمحوری و مسجدمحوری برای ساماندهی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف انرژی صرفاً یک موضوع فنی و دولتی نیست و برای موفقیت آن باید از ظرفیت مردم، نهادهای اجتماعی و ساختارهای محلی استفاده کرد.
وی بهرهگیری از ظرفیت مساجد و شبکههای محلی را زمینهای برای افزایش آگاهی عمومی، اصلاح رفتار مصرفی و مشارکت اجتماعی در اجرای برنامههای مدیریت تقاضای انرژی دانست.
پزشکیان همچنین در ادامه با اشاره به سهم قابل توجه سفرهای روزانه کارکنان آموزشی در ترددهای شهری، پیشنهاد کرد امکان ایجاد مسکن برای معلمان در مجاورت مدارس و با مشارکت خود آنان بررسی شود.
رئیسجمهوری هدف از این پیشنهاد را کاهش مسافت و تعداد سفرهای روزانه، کاهش وابستگی به خودروی شخصی و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و انرژی و آثار زیستمحیطی ناشی از تردد عنوان کرد و خواستار بررسی ابعاد این طرح شد.
در این نشست، محورهای مختلف سند از جمله اصلاح و ارتقای بهرهوری نیروگاهها، بهینهسازی موتورخانهها و تأسیسات حرارتی، اصلاح و نوسازی زیرساختهای حملونقل، توسعه برقیسازی ناوگان و جایگزینی موتورسیکلتهای برقی، برقیسازی و نوسازی اتوبوسها و تاکسیها، توسعه و گسترش حملونقل ریلی، ساماندهی و تجمیع مراکز توزیع و حملونقل کالا درونشهری و همچنین پروژههای فرهنگی، آموزشی و اقدامات تنظیمگرانه و ضوابطی، به تفکیک بررسی و ارزیابی شد.
منبع: ریاست جمهوری