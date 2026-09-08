عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران گفت: قیمت کاغذ امروز نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر شده است و در حوزه دفتر نیز سهم کاغذ و مواد اولیه بسیار بالاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مصطفی‌زاده، عضو هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به مشکلات واردات کاغذ گفت: در حال حاضر در تأمین کاغذ با مشکلات جدی مواجه هستیم و کاغذی که به صورت قاچاق وارد کشور نمی‌شود، باید از مسیر قانونی تأمین شود، اما شرایط به گونه‌ای شده که همه از مشکلات موجود و کاهش ورود کالا اطلاع دارند.

وی با بیان اینکه کاغذ حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد حباب قیمتی دارد، افزود: با توجه به اینکه بخشی از کالاها از قبل خریداری و در بازار موجود شده‌اند، نباید انتظار داشت قیمت آنها به یکباره افزایش پیدا کند؛ چراکه عمده کاغذ مورد استفاده برای تولید دفتر در اواخر بهار خریداری شده است.

عضو هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف تهران ادامه داد: با این حال، قیمت کاغذ امروز نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر شده است و در حوزه دفتر نیز سهم کاغذ و مواد اولیه بسیار بالاست. به همین دلیل، همکاران ما اگر امروز دفتر خود را بفروشند، برای خرید مجدد کاغذ و تولید دفاتر جدید باید تقریباً به اندازه پول حاصل از فروش، دوباره هزینه کنند.

مصطفی‌زاده با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی خرید زودتر برای مصرف‌کنندگان به‌صرفه‌تر است، گفت: منفعت مردم این است که خرید خود را به ماه‌های آینده موکول نکنند، زیرا احتمال افزایش جهشی قیمت دفتر در ماه‌های آینده وجود دارد. البته در حال حاضر به دلیل رکود حاکم بر بازار، قیمت‌ها در کف قرار دارد و این شرایط می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید باشد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی و شبکه توزیع نوشت‌افزار اظهار کرد: چندین هزار واحد صنفی در بازار مستقر هستند و با وجود نگرانی نسبت به آینده، همچنان کالاهای خود را عرضه می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از آنها می‌دانند با فروش کالا نمی‌توانند همان کالا را با قیمت قبلی جایگزین و انبارهای خود را مجدداً تأمین کنند.

عضو هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف تهران افزود: واقعاً باید از اصناف و بازاریان تشکر کرد که در این شرایط و با وجود افزایش قیمت‌ها، همچنان پای کار هستند و کالا را به مردم عرضه می‌کنند.

مصطفی‌زاده با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: سبد خرید مردم روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن است و این اتفاق خوبی نیست. در حال حاضر کالاها در بازار به وفور وجود دارند، اما قیمت‌ها بسیار بالاست و بسیاری از مردم صرفاً به بازار می‌آیند و امکان خرید دلخواه و متناسب با سلیقه خود را ندارند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی اصناف باید حتماً کمک‌حال مردم باشند و کالاها را با مناسب‌ترین قیمت ممکن عرضه کنند، اما مردم نیز باید بدانند که اصناف عامل گرانی نیستند و نمی‌توان افزایش قیمت کالا را با گران‌فروشی یکی دانست.

مصطفی‌زاده تصریح کرد: با قاطعیت اعلام می‌کنیم که واحدهای صنفی گران‌فروش نیستند و گران‌فروشی به صورت مستمر در اصناف اتفاق نمی‌افتد. البته ممکن است در مواردی تخلف و گران‌فروشی در فروش یک کالا رخ دهد که در این صورت نهادهای نظارتی و سیستم بازرسی اصناف به طور جدی برخورد خواهند کرد، اما موضوع اصلی در شرایط فعلی «گران بودن کالا» است، نه «گران‌فروشی».

وی درباره برگزاری نمایشگاه نوشت‌افزار نیز گفت: سیاست اتاق اصناف برگزاری نمایشگاه است و در صورت برگزاری، زمان آن متعاقباً از سوی اتاق اصناف اعلام خواهد شد.

عضو هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: مردم نباید تصور کنند که با برگزاری نمایشگاه، قیمت‌ها چندین برابر کاهش پیدا می‌کند یا کالاها با تخفیف‌های بسیار بالا عرضه خواهند شد؛ چراکه قیمت مواد اولیه و هزینه تولید در حال حاضر بالا و نگران‌کننده است.

مصطفی‌زاده با اشاره به وضعیت عرضه کالا در بازار گفت: با وجود افزایش قیمت کاغذ و سایر مواد اولیه، خوشبختانه کالا در بازار وجود دارد و واحدهای صنفی به عنوان شبکه توزیع، کالاهای مورد نیاز مردم را به وفور در فروشگاه‌های خود دارند.