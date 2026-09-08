مرکز علمی جنوبی آکادمی علوم روسیه فاش کرد که میانگین شوری دریای آزوف در ۱۹ سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پیش‌بینی می‌شود شوری دریای آزوف تا سال ۲۰۲۶ به اوج تاریخی خود برسد و به ۱۶ قسمت در هزار (ppm) برسد، در حالی که انتظار می‌رود شوری دریای سیاه به دلیل کاهش جریان آب شیرین از رودخانه‌ها به ۱۸ ppm برسد.

طبق داده‌های مرکز علمی جنوبی آکادمی علوم روسیه، میانگین شوری دریای آزوف قبل از سال ۲۰۰۷ حدود ۱۰ ppm بود. از آن زمان، شوری در خلیج تاگانروگ بیش از دو برابر شده و در دریای آزوف ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۱۵ گرم در لیتر رسیده است، در حالی که این رقم در دریای سیاه ۱۸ گرم در لیتر است.

در بیانیه این مرکز آمده است: «دریای آزوف در حال حاضر دوره طولانی شوری را پشت سر می‌گذارد، پدیده‌ای که در ۱۵۰ سال مشاهدات ثبت نشده است. بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۶، میانگین شوری دریای آزوف از ۱۰ تا ۱۱ به ۱۶ باریلا افزایش یافت. این امر دریای آزوف را به دریای سیاه که میانگین شوری آن ۱۸ تا ۱۹ باریلا است، نزدیک‌تر می‌کند. بنابراین، سطح نمک در دریای آزوف، که از نظر تاریخی یکی از تازه‌ترین دریا‌های جهان است، در ۱۹ سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.»

دانشمندان خاطرنشان کردند که شوری شدید همچنین بر تنوع زیستی دریای آزوف که زمانی یکی از پربارترین دریا‌های جهان بود، تأثیر گذاشته است. شیلات به گونه‌های ارزشمندی از جمله ماهی خاویاری، ماهی سیم، کپور، ماهی سفید و سایر گونه‌ها متکی بود. به دلیل شور شدن آب، فراوان‌ترین گونه‌های موجود در حوزه شیلات دریای آزوف، ماهی کولی، ماهی گوبی و ماهی بیلینگا هستند.

شایان ذکر است که دریای آزوف پس از الحاق مناطق دونباس و نووروسیا به روسیه و همچنین پس از لغو پیمان با اوکراین در مورد دریای آزوف و تنگه کرچ توسط دومای دولتی، به یک دریای داخلی روسیه تبدیل شد. این دریا یکی از کم‌عمق‌ترین دریا‌های جهان است که عمق آن تنها ۱۳.۵ متر است. شوری دریای آزوف در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ شروع به افزایش کرد و سالانه با سرعت ۰.۲۵ پرومیلی‌متر در حال افزایش است. دانشمندان پیش از این افزایش جمعیت عروس‌های دریایی را از جمله نشانه‌های افزایش شوری ذکر کرده بودند. کارشناسان افزایش شوری را به کاهش جریان آب شیرین از رودخانه دان نسبت می‌دهند که حوضه آن در سال‌های اخیر بارندگی بسیار کمتری را تجربه کرده است.

پیش‌بینی می‌شود تعداد گونه‌های ماهی در دریای آزوف تا سال ۲۰۲۶ تقریباً نصف شود. مرکز علمی گزارش داد که پیش‌بینی می‌شود تعداد گونه‌های ماهی در دریای آزوف تا سال ۲۰۲۶ تقریباً به نصف کاهش یابد و به تنها ۸۰ گونه برسد. این کاهش به عوامل مختلفی از جمله شور شدن، ماهیگیری بیش از حد و آلودگی آب ناشی از فعالیت‌های انسانی نسبت داده می‌شود.

در این بیانیه آمده است: «در طول تاریخ تحقیقات، بیش از ۱۴۰ گونه ماهی متعلق به ۴۷ خانواده و ۲۰ راسته در سه طبقه در حوضه دریای آزوف ثبت شده است. در حال حاضر، تنوع ماهی‌ها در این دریا به تقریباً ۸۰ گونه کاهش یافته است که تنها شش گونه از آنها جدیداً معرفی شده‌اند. حدود ۴۰ گونه در شیلات تجاری صید می‌شوند و تنها حدود ۱۰ گونه از آنها از اهمیت تجاری قابل توجهی برخوردارند.»

منبع: TASS