باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، بیش از یک سال پس از آغاز گمانه‌زنی‌ها در مورد نامزدی احتمالی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا، تایید کرد که در حال بررسی نامزدی خود برای این انتخابات است.

نیوسام این خبر را در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان در جریان توقف مبارزات انتخاباتی در کارولینای جنوبی اعلام کرد، ایالتی که در رتبه‌بندی انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ماه اوت گذشته، اولین ایالت در نظر گرفته می‌شد.

نیوسام هم اکنون در حال مبارزه انتخاباتی برای حمایت از چندین نامزد دموکرات برای مجلس قانونگذاری ایالتی است، زیرا این حزب امید دارد که اکثریت قاطع جمهوری‌خواهان را در چارلستون بشکند.

ایندیپندنت تایید کرد که نیوسام در طول سال گذشته به عنوان «برجسته‌ترین مخالف علنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در درون حزب دموکرات» ظاهر شده است.

نیوسام حسابی را در پلتفرم «ایکس» با نام «دفتر مطبوعاتی فرماندار نیوسام» راه‌اندازی کرد، حسابی که متخصص در انتشار حملات به سبک ترامپ علیه مخالفان او و متحدانشان در رسانه‌های محافظه‌کار، همراه با تبلیغ مداوم نیوسام و تصویر کالیفرنیا است.

هفته گذشته، این حساب کاربری به ترامپ به دلیل خواب‌آلودگی در جریان یک جلسه تلویزیونی در کاخ سفید حمله کرد. همچنین به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر شرایط نامساعد در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، حمله کرد.

این وب‌سایت معتقد است که نیوسام در سال ۲۰۲۵ «بزرگترین پیروزی سیاسی ملموس خود را علیه دولت ترامپ» به دست آورد، زمانی که رای‌دهندگان کالیفرنیایی نقشه‌های جدید حوزه‌های انتخابیه کنگره را که توسط مجلس قانونگذاری ایالت تایید شده بود، تایید و مرز‌های حوزه‌های انتخابیه را با هدف اعلام‌شده حذف یا لغو کنترل تعدادی از کرسی‌های جمهوری‌خواهان، از نو ترسیم کردند.

منبع: المیادین