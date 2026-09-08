فرماندار کالیفرنیا و از منتقدان سرسخت ترامپ برای نخستین‌بار تایید کرد که نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا را در دست بررسی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، بیش از یک سال پس از آغاز گمانه‌زنی‌ها در مورد نامزدی احتمالی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا، تایید کرد که در حال بررسی نامزدی خود برای این انتخابات است.

نیوسام این خبر را در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان در جریان توقف مبارزات انتخاباتی در کارولینای جنوبی اعلام کرد، ایالتی که در رتبه‌بندی انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ماه اوت گذشته، اولین ایالت در نظر گرفته می‌شد.

نیوسام هم اکنون در حال مبارزه انتخاباتی برای حمایت از چندین نامزد دموکرات برای مجلس قانونگذاری ایالتی است، زیرا این حزب امید دارد که اکثریت قاطع جمهوری‌خواهان را در چارلستون بشکند.

ایندیپندنت تایید کرد که نیوسام در طول سال گذشته به عنوان «برجسته‌ترین مخالف علنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در درون حزب دموکرات» ظاهر شده است.

نیوسام حسابی را در پلتفرم «ایکس» با نام «دفتر مطبوعاتی فرماندار نیوسام» راه‌اندازی کرد، حسابی که متخصص در انتشار حملات به سبک ترامپ علیه مخالفان او و متحدانشان در رسانه‌های محافظه‌کار، همراه با تبلیغ مداوم نیوسام و تصویر کالیفرنیا است.

هفته گذشته، این حساب کاربری به ترامپ به دلیل خواب‌آلودگی در جریان یک جلسه تلویزیونی در کاخ سفید حمله کرد. همچنین به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر شرایط نامساعد در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، حمله کرد.

این وب‌سایت معتقد است که نیوسام در سال ۲۰۲۵ «بزرگترین پیروزی سیاسی ملموس خود را علیه دولت ترامپ» به دست آورد، زمانی که رای‌دهندگان کالیفرنیایی نقشه‌های جدید حوزه‌های انتخابیه کنگره را که توسط مجلس قانونگذاری ایالت تایید شده بود، تایید و مرز‌های حوزه‌های انتخابیه را با هدف اعلام‌شده حذف یا لغو کنترل تعدادی از کرسی‌های جمهوری‌خواهان، از نو ترسیم کردند.

منبع: المیادین

برچسب ها: فرماندار کالیفرنیا ، انتخابات آمریکا
خبرهای مرتبط
ائتلاف سوروس و نیوسام برای پایان دادن به دوره ترامپ در ۲۰۲۸
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
انتقاد فرماندار کالیفرنیا از ترامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
منطقه ممنوعه ایران
بیانیه انصارالله یمن درباره عملیات نظامی بی‌سابقه در عمق خاک عربستان
آمریکا پس از جنگ با ایران به دنبال کاهش حضور در منطقه
سی‌ان‌ان: خسارت ایران به پایگاه‌های آمریکا «سنگین و قابل‌توجه» بوده است
حملات گسترده انصارالله به اهداف متعدد در عربستان
ایران در مسیر توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای با مشارکت روسیه
حملات گسترده روسیه به کی‌یف و شهر‌های اوکراین
اسموتریچ و بن‌گویر خواستار اقدام علیه انگلیس شدند
گرانی سوخت؛ دردسر انتخاباتی ترامپ در نیوجرسی
افزایش قیمت نفت پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی عربستان
آخرین اخبار
نیوسام نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را بررسی می‌کند
مسکو آماده میانجیگری برای حل اختلاف ایران و امارات
وانگ یی: مذاکره، مسیر درست حل بحران خاورمیانه است
گرانی سوخت؛ دردسر انتخاباتی ترامپ در نیوجرسی
جنگنده‌های عربستان شهر الجوبه در مارب یمن را بمباران کردند
احضار سفیر آمریکا در پی نقشه پرچم‌دار ترامپ
هشدار بن‌زاید به نتانیاهو قبل از هفتم اکتبر
سی‌ان‌ان: خسارت ایران به پایگاه‌های آمریکا «سنگین و قابل‌توجه» بوده است
احتمال دیدار زلنسکی با ترامپ در ۲۰ سپتامبر
اسموتریچ و بن‌گویر خواستار اقدام علیه انگلیس شدند
بیانیه انصارالله یمن درباره عملیات نظامی بی‌سابقه در عمق خاک عربستان
مسکو تحرکات نظامی ناتو در قطب شمال زیر نظر دارد
وزرای خارجه عربی خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای حمایت از فلسطینیان شدند
انگلیس روابط خود با اسرائیل را بازنگری می‌کند
افزایش قیمت نفت پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی عربستان
ازسرگیری مذاکرات صلح روسیه و اوکراین؛ آیا ویتکاف و کوشنر می‌توانند بن‌بست را بشکنند؟
آمریکا پس از جنگ با ایران به دنبال کاهش حضور در منطقه
عربستان هدف قرار گرفتن تاسیسات انرژی خود را تائید کرد
ریابکوف: مسئله ایران در بریکس «حساس ترین» موضوع است
تعرفه‌های جدید کانادا بر کالا‌های آمریکا به اجرا درآمد
کاهش تردد در تنگه هرمز به ۷ کشتی در روز دوشنبه
حملات گسترده انصارالله به اهداف متعدد در عربستان
ایران در مسیر توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای با مشارکت روسیه
حملات گسترده روسیه به کی‌یف و شهر‌های اوکراین
کالاس: از نتایج انتخابات آلمان و پیامد‌های آن نگرانم
منطقه ممنوعه ایران
لاوروف: روسیه از ایران به عنوان عضو کلیدی نظام امنیتی خلیج فارس حمایت می‌کند
شکایت کیفری علیه وزیر خارجه اسرائیل به اتهام جنایات جنگی در غزه
قطر: اولویت ما بازگشایی هرمز و کاهش فشار اقتصادی بر منطقه است
ترامپ و برنهام درباره خاورمیانه و اوکراین گفت‌وگو کردند