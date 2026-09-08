باشگاه خبرنگاران جوان؛جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در آیین امضای اسناد سرمایه‌گذاری مرکز لجستیک اینچه‌برون، با اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی ریلی و ترانزیتی کشور، با اشاره به اینکه شبکه ریلی ایران صرفا یک شبکه داخلی نیست، گفت: طی دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم با توسعه دیپلماسی ریلی و ترانزیت، تعاملات خود را با کشورهای منطقه گسترش دهیم. این رویکرد سبب رشد چشمگیر صادرات، واردات و ترانزیت شد که در تلاش هستیم، این روند با تکمیل زیرساخت‌ها ادامه یابد.

اینچه‌برون، دروازه ریلی ایران به آسیای مرکزی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت نقاط مرزی کشور در توسعه حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای، گفت: اینچه‌برون یکی از نقاط مهم مرزی کشور است که می‌تواند در بلندمدت نقش مؤثری در توسعه صادرات و واردات و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های کشور ایفا کند.

ذاکری با تأکید بر ظرفیت مرزهای ریلی کشور از جمله سرخس، رازی، آستارا و مرزهای ریلی جنوب و غرب کشور، ادامه داد: در تلاش هستیم اینچه‌برون را به یکی از دروازه‌های مهم ریلی کشور به آسیای مرکزی تبدیل کنیم.

وی ظرفیت اینچه‌برون را پیش از این حدود سه میلیون تن عنوان کرد و گفت: این منطقه قابلیت جذب بار بیشتری دارد و باید زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت فراهم شود.

گام جدید برای تحقق هدف ۱۰ میلیون تن ترانزیت ریلی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه ترانزیت یادآور شد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، دستیابی به ۴۰ میلیون تن بار ترانزیتی هدف‌گذاری شده که ۱۰ میلیون تن آن باید از طریق حمل‌ونقل ریلی جابه‌جا شود. رویداد امروز یکی از گام‌های مهم در مسیر تحقق این هدف است.

وی تأکید کرد: تمرکز ما صرفاً بر ساخت مسیر و توسعه زیرساخت نیست، بلکه فعالیت‌های لجستیکی، رفع موانع موجود و تسهیل تردد قطارها نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

تسهیل فرایند عبور و مرور در مرزها

ذاکری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرآیندهای مرزی گفت: در جریان جنگ اخیر، بخشی از مشکلات موجود در مرز با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌ها برطرف و فرایندها تسهیل شد. از جمله این اقدامات، تغییر فرایندهای اداری در اینچه‌برون بود که موجب شده قطارها بتوانند بدون توقف برای انجام تشریفات گمرکی، به مسیر خود ادامه دهند، مگر در مواردی که انجام فرآیندهای مربوط در منطقه یا منطقه آزاد ضرورت داشته باشد.

وی این رویکرد را بخشی از تغییر نگاه ملی کشور از زیرساخت‌محوری به زیست‌بوم‌محوری دانست و گفت: در این رویکرد، همه ارکان فعال در حوزه لجستیک کشور در کنار یکدیگر دیده می‌شوند و امیدواریم با تعامل نزدیک میان این مجموعه‌ها، شاهد کاهش زمان و ریسک حمل‌ونقل باشیم.

فراهم شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ریل

ذاکری بر ایجاد فرصت برای حضور سرمایه گذاران خصوصی تاکید کرد و گفت: مراکز لجستیکی به‌عنوان حلقه‌های اتصال شبکه ریلی به بازارها در نقاط مختلف کشور، در حال شکل‌گیری است. هم اینک، شاهد ورود سرمایه‌گذاران به مرکز لجستیک اینچه‌برون هستیم.

وی از سرمایه‌گذاری حدود ۳۴ هزار میلیارد تومانی در مراکز لجستیکی اینچه‌برون و آپرین خبر داد و گفت: از این میزان، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در اینچه‌برون و ۳.۳ هزار میلیارد تومان در آپرین سرمایه‌گذاری خواهد شد.

بازار هدف اینچه برون، آسیای مرکزی و چین است

ذاکری بازار هدف اینچه‌برون را آسیای مرکزی و چین عنوان کرد و گفت: همکاری‌هایی با سازمان توسعه تجارت در زمینه توسعه صادرات و ایجاد مشوق برای صادرکنندگان در حال انجام است، مجموعه این اقدامات می‌تواند به تقویت فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی کشور کمک کند.

مدیرعامل راه‌آهن از تغییر رویکرد زیرساخت محور به کریدور محور برای ارایه خدمات رقابتی و ایجاد حمل و نقل پایدار خبر داد و اظهار امیدواری کرد: آیین امضای اسناد سرمایه‌گذاری مرکز لجستیک اینچه‌برون، نقطه عطفی برای توسعه فعالیت‌های لجستیکی و اقتصادی استان گلستان باشد.

اینچه‌برون می‌تواند منشأ تحول ژئوپلیتیکی و اقتصادی برای کشور باشد

قرارداد ایجاد و تجهیز مرکز لجستیک بندر خشک اینچه‌برون با سرمایه‌گذاری ۲.۸ هزار میلیارد تومان میان شرکت بین‌المللی بازرگانی پایامیر و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.

این قرارداد در حاشیه آئین امضای اسناد سرمایه‌گذاری مرکز لجستیک اینچه‌برون، با امضای امید فریدفر، مدیرعامل شرکت بین‌المللی بازرگانی پایامیر و جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رضا ایلاتی مدیر عامل هلدینگ پایا ترابر سینا در محل راه آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

بر اساس این قرارداد، مرکز لجستیک بندر خشک اینچه‌برون در زمینی به مساحت ۸۰ هزار مترمربع ایجاد و تجهیز خواهد شد و خدمات لجستیکی در حوزه کانتینری، فله و غلات را در انبارهای روباز و سرپوشیده ارائه خواهد کرد.

این مرکز با هدف توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در منطقه اینچه‌برون و مرز ایران و ترکمنستان و تسهیل جابه‌جایی و نگهداری کالا در این محور ایجاد می‌شود و می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری منطقه کمک کند.

مدت اجرای این قرارداد ۲۰ سال تعیین شده است که ۲.۵ سال آن به دوره ساخت و تجهیز و ۱۷.۵ سال به دوره بهره‌برداری اختصاص دارد. همچنین شیوه قرارداد، «اجاره به شرط تجهیز» تعیین شده است.

شرکت بین‌المللی بازرگانی پایامیر از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ پایا ترابر سینا، هلدینگ حمل‌ونقل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، است. این هلدینگ با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی، جاده‌ای و خدمات بندری، زنجیره‌ای یکپارچه از خدمات حمل‌ونقل و لجستیک را در اختیار دارد.

ورود این شرکت به حوزه لجستیک و سرمایه‌گذاری در بندر خشک اینچه‌برون، در ادامه توسعه این زنجیره و با هدف تکمیل ظرفیت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی هلدینگ پایا ترابر سینا در مسیرهای ترانزیتی کشور انجام شده است؛ مسیری که می‌تواند با اتصال ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و بندری، نقش مؤثری در تسهیل جابه‌جایی کالا و توسعه ترانزیت در مرز ایران و ترکمنستان ایفا کند.