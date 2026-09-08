پویش «شهر آماده» برای آموزش و توانمندسازی شهروندان دارای نیاز‌های ویژه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی اداره‌کل سلامت شهرداری تهران، این مراسم با حضور نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، شمسی‌پور، مدیر آموزش جمعیت هلال احمر ایران، علی‌محمدی دبیرکل کانون افراد دارای معلولیت شهر تهران، مدیران سلامت مناطق ۲۲ گانه و جمعی از اعضای گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام) برگزار شد.

این پویش با رویکرد آموزش همگانی و با تأکید بر نیاز‌های شهروندان دارای معلولیت و سایر گروه‌های دارای نیاز‌های ویژه، بر افزایش آمادگی در برابر بحران، توسعه آموزش‌های کاربردی، مناسب‌سازی زیرساخت‌ها، شبکه‌سازی و تقویت مشارکت شهروندان در مدیریت بحران تمرکز دارد.

آماده سازی شهر برای افراد دارای نیاز‌های ویژه در شرایط بحران

 نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران با بیان اینکه آموزش همگانی شهروندان و ایجاد زیرساخت‌های لازم در شرایط بحران یک از اقدامات مشترک شهرداری تهران و هلال‌احمر بوده است. در حال حاضر یک حرکت جدید در بحث آموزش "شهر آماده" و ایجاد زیرساخت برای شهروندان با نیاز‌های ویژه در دستور کار قرار گرفته است. 

شهر؛ بستری برای توانمندسازی شهروندان

 صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریت شهری نسبت به مفهوم شهر گفت: «شهرداری امروز دیگر به کالبد شهر توجه نمی‌کند. شهر فقط یک کالبد نیست، بلکه موجودی پویاست و می‌توان آن را یک مدرسه یا دانشگاه دانست؛ دانشگاهی که شهروندان را برای زندگی و مراقبت از خود و جامعه تربیت می‌کند.»

وی افزود: «در بزنگاه‌های بحران، هیچ نهاد یا مدیریتی به تنهایی نمی‌تواند از عهده همه امور برآید و حضور شهروندان ضروری است؛ بنابراین باید شهروندان را توانمند کنیم تا بتوانند از خود مراقبت کنند.»

حمید صاحب در اهمیت و ضرورت تبدیل شهروندان به کنشگران اجتماعی اظهار کرد: «یکی از شاخص‌های شهرداری این است که چه تعداد کنشگر تربیت کرده است؛ کنشگرانی که حقوق جامعه خود را می‌شناسند و برای استیفای این حقوق مطالبه‌گری می‌کنند.»

مدیرکل سلامت شهرداری تهران همچنین بر ضرورت توجه به حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: «باید زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه به‌گونه‌ای فراهم شود که افراد دارای نیاز‌های ویژه بتوانند حقوق خود را استیفا کنند.»

صاحب با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی نیز گفت: «در شرایط جنگ و بحران قرار داریم و راه برون‌رفت از بسیاری از چالش‌ها، استفاده از ظرفیت شهروندان و مردمی‌شدن مدیریت بحران است.»

آموزش عملیاتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر

شمسی‌پور، مدیر آموزش هلال احمر ایران، نیز در این مراسم با اشاره به برنامه‌های آموزشی ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و افراد دارای معلولیت گفت: «برای گروه‌های آسیب‌پذیر و افراد دارای معلولیت، محتوای آموزشی آماده شده و هلال احمر در حال آماده‌سازی و اجرای یک رویکرد عملی در این زمینه است.»

وی افزود: «در حوزه آموزش تلاش داریم موضوعات آموزشی مورد نیاز این گروه‌ها را فراهم کنیم؛ چرا که ضروری است شهروندان در لحظه وقوع بحران، توانایی‌های لازم برای مدیریت شرایط را داشته باشند.»
شمسی‌پور تأکید کرد: «باید با پیش‌بینی تمهیدات لازم، آموزش‌های حداقلی و کاربردی مدیریت بحران را برای شهروندان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، ارائه کنیم تا در زمان وقوع بحران آمادگی لازم را داشته باشند.»

ضرورت تدوین پروتکل اختصاصی برای افراد دارای معلولیت

 علی‌محمدی، مشاور وزیر و دبیرکل کانون افراد دارای معلولیت شهر تهران، نیز با اشاره به اهمیت افزایش آمادگی شهر تهران در برابر بحران‌ها گفت: «این گردهمایی با توجه به شرایط شهر تهران برگزار شده است تا بتوانیم آمادگی لازم را در شرایط بحران ایجاد کنیم و کمترین آسیب را داشته باشیم.»

وی با اشاره به تفاوت نیاز‌های افراد دارای معلولیت اظهار کرد: «افراد دارای معلولیت یک تنوع بشری هستند و به واسطه تفاوت‌هایی که دارند، نیاز‌های متفاوتی نیز دارند؛ بنابراین پاسخگویی به نیاز‌های آنان باید متناسب با شرایطشان و متفاوت از شهروندان عادی باشد.»

علی‌محمدی افزود: «در درجه نخست باید پروتکل اجرایی و الزامات مشخصی برای حوزه افراد دارای معلولیت تدوین کنیم و دستورالعمل ویژه‌ای برای مداخلات در زمان بحران داشته باشیم. در هنگام بحران ممکن است برخی افراد در استفاده از زیرساخت‌ها با چالش مواجه شوند؛ بنابراین مراکز اساسی باید برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شوند.»

علی‌محمدی همچنین بر ضرورت شبکه‌سازی میان افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: «پس از آموزش و توانمندسازی، باید شبکه‌سازی افراد دارای معلولیت انجام شود. اگر بخواهیم مدیریت بحران را مردمی کنیم، باید شرایطی فراهم شود که در صورت قطع ارتباطات، راهکار‌های محله‌محور بتوانند به کمک جامعه بیایند. با توجه به پروتکل‌های کمک‌رسانی در زمان بحران، اگر همه ابعاد موضوع را به‌طور کامل ببینیم، می‌توانیم بستر لازم را برای مشارکت و فعالیت خود مردم فراهم کنیم.»

در پایان این مراسم، جمعی از مدیران، دبیران مناطق، نمایندگان افراد دارای معلولیت و اعضای گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام) به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود درباره آموزش، توانمندسازی، مناسب‌سازی و ارتقای آمادگی شهروندان دارای نیاز‌های ویژه در برابر بحران‌ها پرداختند.

برچسب ها: شهرداری ، سلامت
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