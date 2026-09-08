معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به وضعیت سوادآموزی در پایتخت، گفت: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، ۹۹.۲ درصد جمعیت شهر تهران باسواد هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سوادآموزی در دنیای امروز فراتر از مهارت‌های پایه خواندن و نوشتن است و به مثابه کلیدی برای شکوفایی پایدار در جوامع تلقی می‌شود. با این حال، مسئولان حوزه آموزش تهران بر این باورند که برای تحقق این شعار جهانی، باید موانع ساختاریِ موجود بر سر راه گروه‌های آسیب‌پذیر را به درستی شناسایی کرد

نگاهی نو به آموزش؛ جامعه آگاه از انسان توانمند شکل می‌گیرد

اکبر گرایلی، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شعار امسال با عنوان «ترویج سواد برای مردم در دنیایی چندگانه؛ برای ایجاد جامعه‌ای سالم و شکوفایی پایدار»، نگاهی معطوف به آینده دارد که بر تربیت انسان تمام‌عیار و ایجاد جامعه‌ای آگاه تأکید می‌ورزد.

وی افزود: این شعار به ما یادآوری می‌کند که برای رسیدن به توسعه پایدار، زیربنای اصلی، پرورش انسان‌های توانمندی است که بتوانند در دنیای پرشتاب و چندگانه امروز، نقش فعالی ایفا کنند.

سدِ راهِ آموزش در کلان‌شهر؛ چالش مهاجرت و کار روزمزد

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه با اشاره به چالش‌های خاصِ پایتخت در شناسایی و استمرار آموزش جامعه هدف، تصریح کرد: بخش عمده افرادی که در چرخه شناسایی و آموزش باقی مانده‌اند، بومی تهران نیستند.

گرایلی با تشریح وضعیت این گروه گفت: این افراد به‌دلیل مهاجرت و شرایط خاص معیشتی و اقتصادی، اغلب به کارهای روزمزد مشغولند و یا در زمره کودکان کار قرار می‌گیرند. همین وضعیت، موجب ناپایداری در مسیر آموزش آنان می‌شود؛ به‌طوری که چرخه آموزش این افراد ناتمام می‌ماند، چرا که بسیاری از آن‌ها در میانه دوره آموزشی به استان‌های زادگاه خود بازمی‌گردند.

معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: بر اساس آمارهای موجود، ۹۹.۲ درصد از جمعیت گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در شهر تهران باسواد هستند.

براساس گزارش‌های سال گذشته، آموزش سوادآموزی با مدیریت مدیران مدارس ابتدایی و با بهره‌گیری از معلمان شاغل، بازنشسته و آموزش‌دهندگان نهضت انجام می‌شود که نتیجه آن، فعالیت حدود ۲ هزار پایگاه آموزشی و شکل‌گیری بیش از ۶ هزار کلاس در سراسر کشور است.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سطح سواد در کشور مناسب نبوده و بخش قابل توجهی از جمعیت از حداقل مهارت‌های خواندن و نوشتن برخوردار نبودند. براساس گزارش‌ها، در سال ۱۳۳۵ تنها ۱۵ درصد از جمعیت بالای شش سال دارای سواد بودند و این رقم تا سال ۱۳۵۵ به ۴۱.۷ درصد افزایش یافت. همچنین، شکاف آموزشی میان شهر و روستا و همچنین بین زنان و مردان به وضوح مشاهده می‌شد؛ به‌طوری‌که نرخ باسوادی مردان ۶۱.۸ درصد و زنان ۳۵.۵ درصد گزارش شده است.

با وجود اجرای برنامه‌هایی مانند سپاه دانش، محدودیت منابع و کمبود زیرساخت‌های آموزشی مانع از تأثیرگذاری گسترده این طرح‌ها شد. در چنین شرایطی، فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای تأسیس نهضت سوادآموزی، نقطه عطفی در آموزش بزرگسالان کشور محسوب می‌شود. این فرمان آموزش را از انحصار مدارس خارج و تمامی اقشار جامعه را هدف قرار داد و فعالیت‌های آموزشی را به مساجد، تکایا و منازل گسترش داد.

کاهش شکاف آموزشی میان شهر و روستا

براساس آمارهای اعلام شده، پس از آغاز فعالیت‌ نهضت سوادآموزی، شاخص‌های سواد کشور به تدریج روند صعودی پیدا کرد. نرخ باسوادی که در سال ۱۳۵۵ کمتر از ۵۰ درصد بود، تا سال ۱۳۹۵ به ۸۷.۶ درصد رسید. همچنین، سواد زنان به ۸۴.۲ درصد و مردان به ۹۱.۲ درصد افزایش یافت و نرخ سواد در مناطق روستایی به حدود ۸۰ درصد رسید که کاهش شکاف تاریخی میان شهر و روستا را نشان می‌دهد.

مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرده‌اند که امروز نرخ باسوادی کشور به حدود ۹۷ درصد رسیده است. این موفقیت در حالی به دست آمده که جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده است.

نهضت سوادآموزی در ایران از ۷ دی‌ ۱۳۵۸ تاکنون با ارتقای شاخص‌های سواد و کاهش شکاف آموزشی، نشان داده که سواد تنها مهارت نیست؛ بلکه ابزاری برای توسعه، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی فردی است و ادامه این مسیر نوید جامعه‌ای آگاه‌تر و توانمندتر را می‌دهد.

برچسب ها: سواد آموزی ، آموزش سواد
خبرهای مرتبط
کاظمی: نهضت سوادآموزی با حفظ هویت، متناسب با نیاز‌های امروز بازطراحی می‌شود
همکاری سازمان نهضت سوادآموزی با ۵۰۰ مرکز محلی آموزشی
انعقاد تفاهم‌نامه‌های آموزشی بین ایران و صربستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ممنوعیت هرگونه شرط‌گذاری مالی برای ثبت‌نام در مدارس دولتی
ثبت‌نام بیش از ۹۱ درصد دانش‌آموزان در مدارس استان تهران + فیلم
خطر پنهان مصرف بیش از حد قهوه برای زنان یائسه 
صدور بیش از ۱.۱ میلیون نمونه‌برگ هدایت تحصیلی
نتایج امید بخش یک داروی آزمایشی برای سرطان
شش منطقه روی زمین که شبیه سطح مریخ هستند
افزایش صادرات دارو در سال گذشته علی رغم جنگ تحمیلی
اعمال تحریم‌های ظالمانه سبب طولانی شدن زمان تامین مواد اولیه دارو شده است
وزیر بهداشت: موفقیت پزشکی خانواده نیازمند همکاری ملی است
یک کارشناس: انسان‌ها ظرف ده سال آینده بر مریخ فرود خواهند آمد
آخرین اخبار
بیش از ۹۰ درصد جمعیت پایتخت باسواد هستند
افزایش ۵۹ درصدی سرطان روده بزرگ در ۱۰ سال گذشته
شوری دریای آزوف در بالاترین حد تاریخی خود
هشدار سازمان ملل در مورد تهدیدات هوش مصنوعی علیه بشریت
یک علامت در صورت که ممکن است نشانه خطری برای قلب و مغز باشد
یک کارشناس: انسان‌ها ظرف ده سال آینده بر مریخ فرود خواهند آمد
خطر پنهان مصرف بیش از حد قهوه برای زنان یائسه 
افزایش صادرات دارو در سال گذشته علی رغم جنگ تحمیلی
اعمال تحریم‌های ظالمانه سبب طولانی شدن زمان تامین مواد اولیه دارو شده است
وزیر بهداشت: موفقیت پزشکی خانواده نیازمند همکاری ملی است
شش منطقه روی زمین که شبیه سطح مریخ هستند
به روزرسانی جدید گوگل برای کروم پس از کشف یک آسیب‌پذیری بحرانی
ممنوعیت هرگونه شرط‌گذاری مالی برای ثبت‌نام در مدارس دولتی
نتایج امید بخش یک داروی آزمایشی برای سرطان
صدور بیش از ۱.۱ میلیون نمونه‌برگ هدایت تحصیلی
ثبت‌نام بیش از ۹۱ درصد دانش‌آموزان در مدارس استان تهران + فیلم
کرونا بالاتر از هشدار قرار نگرفته/ ضرورت زدن ماسک و شستن دست در تجمعات
تغییرات جدید کنکور ابلاغ شد
از حق مردم در برخورداری از اینترنت پایدار کوتاه نمی‌آییم/ برای ارتباطات پایدار، انرژی هم باید پایدار باشد
توزیع ۱۰۰ دستگاه آمبولانس در کشور/ اختصاص ۲/۵ همت برای خرید آمبولانس در سال گذشته
احتمال ارتباط گیری انسان با حیوانات تا سال ۲۰۳۰ از طریق هوش مصنوعی