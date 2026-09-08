انگلیس از اختصاص بسته‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند برای تقویت پدافند هوایی اوکراین خبر داد که شامل موشک پاتریوت، رهگیرها، گلوله توپخانه و پهپاد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انگلیس اعلام کرده است که ۱۰۰ میلیون پوند، معادل حدود ۱۳۵ میلیون دلار، برای حمایت از سیستم دفاع هوایی اوکراین، از جمله موشک‌های سامانه‌های پاتریوت، اختصاص خواهد داد.

وزارت دفاع انگلیس در بیانیه‌ای رسمی توضیح داد که این بسته کمکی همچنین شامل موشک‌های رهگیر، گلوله‌های توپخانه کالیبر بزرگ و پهپاد‌ها می‌شود و قرار است لندن در ماه‌های آینده ده‌ها هزار گلوله توپخانه برای تفنگ‌های دوربرد به کی‌یف تحویل دهد.

این وزارت‌خانه خاطرنشان کرد که این تدارکات تحت برنامه PURL انجام می‌شود، برنامه‌ای که از طریق آن متحدان اوکراین، خرید تجهیزات نظامی آمریکایی برای کی‌یف را تامین مالی می‌کنند.

وزارت دفاع انگلیس تایید کرد که لندن همچنان به تعهد خود برای تحویل ۱۲۰ هزار پهپاد به اوکراین در سال جاری پایبند است و افزود که تاکنون ۲۵ هزار پهپاد تحویل داده شده است و با نزدیک شدن به زمستان، این تعداد افزایش خواهد یافت.

روسیه معتقد است که ارسال سلاح به اوکراین مانع تلاش‌ها برای حل و فصل مناقشه شده و کشور‌های ناتو را مستقیما درگیر این درگیری می‌کند و آن را «بازی با آتش» می‌داند.

کرملین پیش از این تاکید کرده بود که سرازیر شدن سلاح‌های غربی به اوکراین نه تنها مذاکرات را پیش نمی‌برد، بلکه پیامد‌های منفی نیز خواهد داشت.

منبع: نووستی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، سامانه پاتریوت
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