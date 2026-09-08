باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی پارسایی معاون گردشگری و امور زائران استانداری فارس در ویژه برنامه گرامیداشت هفته بوانات در جشن بزرگ روز بوانات با تبریک این مناسبت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان، از تلاشهای مسئولان و مردم بوانات در برگزاری این رویداد تقدیر کرد و گفت: مردم استان فارس و بهویژه شیراز، خود را بهرهمند از دسترنج و ظرفیتهای ارزشمند بوانات میدانند.
او با اشاره به عملکرد استان فارس در سال گذشته افزود: با وجود شرایط دشوار کشور، مسیر خدمترسانی در استان متوقف نشد و فارس در حوزههایی همچون پروژههای عمرانی شهری، نهضت مدرسهسازی و جذب سرمایهگذاری صنعتی، دستاوردهای قابل توجهی در سطح کشور کسب کرده است.
معاون استاندار فارس با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی و فرهنگی بوانات، گردوی بوانات را نمادی از دوراندیشی، صبر، استقامت و برکت دانست و اظهار کرد: همین ویژگیها در مدیریت و اجرای پروژههای شهری بوانات نیز دیده میشود و پروژه مجموعه تجاری، تفریحی و گردشگری اورانوس نمونهای از این نگاه آیندهنگرانه است.
پارسایی همچنین از قرار گرفتن بوانات در محورهای اصلی توسعه گردشگری استان فارس خبر داد و گفت: طرح ویژه اقتصادی و گردشگری بوانات با همکاری دانشگاه اصفهان در حال تدوین است و امید است تا پایان سال و پایان دوره شورا اسلامی شهر به تصویب برسد و زمینه شکوفایی گردشگری شهری بوانات فراهم شود.
او با قدردانی از تلاشهای فرماندار و مجموعه مدیریت شهرستان برای برگزاری هفته بوانات، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این رویدادها و معرفی ظرفیتهای شهرستان، بوانات از نامی در نقشه به نامی ماندگار در حافظه فرهنگی مردم ایران تبدیل شود.
ظرفیتهای کشاورزی بوانات در قاب جشنوارهها
بیت الله خورشیدی فرماندار بوانات نیز با تأکید بر اینکه جشنوارههای هفته بوانات بر اساس ظرفیتهای هر منطقه طراحی شدهاند، گفت: هدف ما این است که محصولات و توانمندیهای شهرستان در کنار برنامههای فرهنگی و اجتماعی به مردم و گردشگران معرفی شود.
او با اشاره به ظرفیت بالای بوانات در تولید گردو و انگور افزود: بوانات دارای باغهای بسیار قدیمی است و در این شهرستان درختان گردویی با قدمت چندصد ساله وجود دارد. همچنین انواع مختلف انگور در باغهای شهرستان تولید میشود و بوانات از مناطق مهم تولید انگور و کشمش در استان فارس به شمار میرود.
فرماندار بوانات از برپایی نمایشگاه محصولات و توانمندیهای اقتصادی شهرستان همزمان با هفته بوانات خبر داد و گفت: محصولات و دستاوردهای اقتصادی شهرستان در این نمایشگاه عرضه و معرفی خواهد شد.
خورشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای گردشگری بوانات اظهار کرد: این شهرستان از جاذبههای تاریخی، طبیعی و گردشگری متعددی برخوردار است و میتواند مقصد مناسبی برای گردشگران باشد.
او از مسجد جامع بوانات، پل صفوی، امامزاده بزم، مجموعههای بومگردی، جاذبههای طبیعی و باغهای کهنسال به عنوان بخشی از ظرفیتهای گردشگری شهرستان نام برد و افزود: برخی از این مناطق در روزهای تعطیل و بهویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی، پذیرای جمعیت قابل توجهی از گردشگران و شهروندانی هستند که در سایر شهرها سکونت دارند، اما همچنان در بوانات دارای باغ و زمین هستند.
جمعیت بوانات در تعطیلات افزایش مییابد
فرماندار بوانات با اشاره به جمعیت حدود ۳۰ هزار نفری شهرستان گفت: در روزهای تعطیل، بهویژه در فصل برداشت محصولات و شهریورماه، جمعیت بوانات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکند و در برخی ایام به بیش از ۷۰ هزار نفر میرسد.
خورشیدی این موضوع را نشانه ظرفیت بالای گردشگری و ارتباط مردم با شهرستان دانست و بر ضرورت تقویت زیرساختهای گردشگری و خدماتی بوانات تأکید کرد.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی شهرستان گفت: بوانات در حوزه معدن نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارد و معادن سنگ مرمر، مس، سولفات سدیم و انواع سنگهای معدنی در شهرستان فعال هستند.
به گفته فرماندار بوانات، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از معادن شهرستان دارای پروانه بهرهبرداری هستند و این بخش میتواند در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه نقش مهمی داشته باشد.
افتتاح ۲۰ پروژه با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان
خورشیدی در ادامه با اشاره به پروژههای عمرانی شهرستان در هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۲۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در بوانات افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
او افزود: از جمله این طرحها میتوان به پروژههای حوزه راه، از جمله روکش آسفالت محور بوانات ـ صفاشهر، افتتاح مدرسه شهید صدوق در روستای بادبر و بهرهبرداری از سه زمین چمن ورزشی اشاره کرد.
فرماندار بوانات همچنین از اجرای طرحهای متعدد در حوزه آسفالت معابر روستایی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از معابر روستاهای شهرستان آسفالت شده و در یکی دو سال گذشته نیز چند روستا به صورت کامل آسفالت معابر را تجربه کرده اند.
او ادامه داد: در حوزه راههای روستایی نیز امسال حدود هشت کیلومتر روکش آسفالت انجام شده و محور بوانات به هرات و مروست در استان یزد نیز در بودجه امسال پیشبینی شده است.
خورشیدی خاطرنشان کرد: همچنین عملیات اجرایی محور بوانات ـ خرمبید نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بخش قابل توجهی از این پروژه تا پایان سال به مرحله بهرهبرداری برسد.
او افزود: یکی از نمونههای روشن این فرهنگ را میتوان در تولید گردو دید؛ فردی که نهال گردو میکارد، برای امروز برنامهریزی نمیکند، بلکه نگاهش به چندین سال آینده است. کاشت گردو نماد صبر، دوراندیشی، استقامت و نگاه بلندمدت مردم این منطقه است.
فرماندار بوانات اظهار داشت: هفته بوانات از ۱۴ تا ۲۰ شهریورماه با برگزاری مجموعهای از جشنوارههای فرهنگی، آیینهای بومی و محلی، برنامههای ورزشی و معرفی محصولات و ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان برگزار میشود؛ رویدادی که امسال نیز با هدف تقویت نشاط اجتماعی، معرفی توانمندیهای بوانات و ایجاد زمینه برای حضور بیشتر مردم و گردشگران در نقاط مختلف شهرستان تدارک دیده شده است.
او گفت: شهرستان بوانات با برخورداری از پیشینه تاریخی، باغهای کهنسال، محصولات متنوع کشاورزی، ظرفیتهای گردشگری، آیینها و آواهای محلی و همچنین توانمندیهای معدنی، از مناطق دارای ظرفیتهای قابل توجه در استان فارس به شمار میرود.
خورشیدی تصریح کرد: «هفته بوانات» با محوریت معرفی همین ظرفیتها و با مشارکت مردم در شهرها و روستاهای مختلف شهرستان برگزار میشود تا علاوه بر ایجاد فضای شاد و بانشاط، بخشی از توانمندیهای فرهنگی، اقتصادی و گردشگری بوانات به شهروندان و مسافران معرفی شود.
او با اشاره به شکلگیری ایده برگزاری هفته بوانات اظهار کرد: یکی از اولویتهای ما از زمان حضور در شهرستان، توجه به نشاط اجتماعی، شادابی و برگزاری برنامههای متنوع و شادیآفرین برای مردم بوده است.
خورشیدی افزود: با توجه به اینکه در گذشته ۱۵ شهریورماه به عنوان روز بوانات در نظر گرفته شده بود و برنامههایی نیز به صورت محدود در این روز برگزار میشد، تصمیم گرفتیم برنامهها را به شکلی گستردهتر و در قالب «هفته و روز بوانات» برگزار کنیم تا مردم در نقاط مختلف شهرستان بتوانند از این رویدادها بهرهمند شوند.
او ادامه داد: سال گذشته این برنامه در دو شهر و سه روستای فخرآباد، چیر و جشنیان برگزار شد و هر منطقه متناسب با ظرفیتها و محصولات خود میزبان یک جشنواره بود؛ از جمله جشنواره دوشابپزان، جشنواره گردو، بازیهای محلی و آواها و نواهای محلی که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
فرماندار بوانات با تشریح برنامههای امسال گفت: برنامههای هفته بوانات از ۱۴ تا ۲۰ شهریورماه برگزار میشود و نخستین برنامه، جشنواره گردو در شهر مزیجان است.
او تأکید کرد: برگزاری هفته بوانات فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و معدنی شهرستان است و تلاش شده برنامهها به جای تمرکز در مرکز شهرستان، در شهرها و روستاهای مختلف برگزار شود تا مردم مناطق مختلف نیز در این رویداد سهیم باشند.
فرماندار بوانات گفت: آواها و نواهای محلی، بازیهای بومی، محصولات کشاورزی، غذاهای سنتی و آیینهای قدیمی بخشی از هویت بوانات هستند و استقبال مردم از این برنامهها نشان میدهد که میتوان از ظرفیت فرهنگ بومی برای ایجاد نشاط اجتماعی و جذب گردشگر استفاده کرد.
مهدی حسینی، شهردار بوانات نیز با اشاره به برگزاری برنامههای هفته بوانات گفت: این هفته که از چهاردهم تا بیستم شهریورماه نامگذاری شده، ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم این شهرستان دارد و همواره با فصل برداشت محصولات کشاورزی و آیینهای سنتی مردم بوانات همراه بوده است.
او با بیان اینکه هفته بوانات از سالیان گذشته جایگاه ویژهای در میان مردم این شهرستان داشته است، اظهار کرد: جمعآوری محصولاتی همچون انگور، گردو، آلو و سیب در این ایام، همواره با شادی و نشاط مردم همراه بوده و این موضوع یک پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند برای شهرستان ایجاد کرده است.
شهردار بوانات افزود: طی سالهای اخیر با همکاری شورای اسلامی شهر، فرمانداری شهرستان، اعضای شورای تأمین بویژه فرماندار، تلاش شد این رویداد به شکل رسمیتر برگزار شود که در نهایت روز پانزدهم شهریورماه به عنوان «روز بوانات» و بازه زمانی چهاردهم تا بیستم شهریورماه به عنوان «هفته بوانات» نامگذاری شد.
حسینی با اشاره به استقبال روستاها و مناطق مختلف شهرستان از این برنامهها گفت: امسال برنامههای متعددی در سطح شهرستان، از روستاها تا شهر بوانات، برگزار میشود و روستاهایی همچون جشنیان، سیمکان، بادبر، فخرآباد، وجعفریه با برگزاری جشنوارهها و برنامههای محلی، نقش مهمی در غنای این رویداد دارند.
او ادامه داد: سال گذشته بیشتر در مرحله آزمون و خطا بودیم، اما امسال با برنامهریزی منسجمتر، حساسیت و تمرکز بیشتری برنامههای هفته بوانات برگزار میشود و تلاش شده آیینهای سنتی و ظرفیتهای فرهنگی شهرستان به بهترین شکل معرفی شود.
شهردار بوانات با اشاره به شرایط اجتماعی کشور، بر ضرورت توجه به نشاط اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که بسیاری از اخبار جامعه حول محور مشکلات اقتصادی، نگرانیها و بحرانهای مختلف است، یکی از وظایف مهم مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی ایجاد فضای امید، نشاط و همدلی میان مردم است و برگزاری چنین برنامههایی میتواند در این مسیر مؤثر باشد.
حسینی با بیان اینکه بوانات در برگزاری این رویداد از شهرستانهای پیشگام بوده است، افزود: قدمت این برنامهها به سالهای گذشته بازمیگردد و در مقاطعی به دلیل تقارن با ماههای محرم و صفر، برنامهها محدودتر برگزار شد تا حرمت شعائر مذهبی حفظ شود، اما در سالهای اخیر با مدیریت بهتر، این جشنها با استقبال بیشتر مردم همراه شده است.
او درباره برنامه اصلی هفته بوانات نیز گفت: جشن اصلی این هفته از ۱۴ شهریورماه در شهر بوانات برگزار و تلاش شده مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آیینی و سنتی شهرستان در این مراسم به نمایش گذاشته شود.
شهردار بوانات همچنین از افتتاح مجتمع تجاری، اداری و تفریحی «اورانوس» همزمان با روز بوانات خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه یکی از پروژههای شاخص شهرستان است که با بهرهگیری از طراحی مدرن و استفاده از مصالح و متریال باکیفیت ساخته شده و در روز بوانات با حضور مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
حسینی با بیان اینکه برای طراحی و اجرای این مجتمع مطالعات گستردهای انجام شده است، افزود: در روند ساخت این مجموعه از ظرفیتهای تخصصی معماران، شهرسازان و نیروهای فنی استفاده شد و برای انتخاب بهترین الگوها، از تعداد زیادی از مجتمعهای شاخص در شهرهای مختلف کشور بازدید صورت گرفت.
او خاطرنشان کرد: این مجتمع از نظر کیفیت ساخت، طراحی، نمای داخلی و خارجی و استفاده از متریال درجه یک، تلاش شده در سطح بهترین مجموعههای کشور قرار گیرد.
شهردار بوانات در پایان گفت: امیدواریم هفته بوانات علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهرستان، زمینهای برای افزایش نشاط اجتماعی، تقویت همدلی مردم و معرفی توانمندیهای بوانات به دیگر نقاط کشور باشد