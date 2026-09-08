معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با شماری از مراجع تقلید در قم، از افزایش قریب‌الوقوع مبلغ کالابرگ، تلاش دولت برای مهار گرانی، توسعه روابط با همسایگان و تداوم راهبرد مذاکره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار با آیت‌الله کریمی جهرمی، «وفاق ملی» را راهبرد دولت چهاردهم دانست و گفت دولت با وجود تحریم‌ها و جنگ‌های اخیر، در تأمین کالا‌های اساسی موفق بوده و افزایش مبلغ کالابرگ نیز به‌زودی اجرایی می‌شود. وی همچنین بر آمادگی کشور در برابر تهدید‌های احتمالی و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد.

آیت‌الله کریمی جهرمی نیز خواستار توجه بیشتر دولت به اقشار ضعیف، حل مشکلات معیشتی، مقابله با فساد اقتصادی، استفاده از نیرو‌های متخصص، پرهیز از تخریب و تبیین صادقانه شرایط کشور برای مردم شد.

عارف در دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی، با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت دشمن به اهداف خود نرسیده و «استمرار حاکمیت بر تنگه هرمز» از مسائل اصلی کشور است. آیت‌الله شبیری زنجانی نیز ضمن حمایت از دولت، تأکید کرد تضعیف دولتی که برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند، شرعی نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با آیت‌الله سبحانی، تأمین معیشت مردم و کالا‌های اساسی را از اولویت‌های دولت برشمرد و از افزایش مبلغ کالابرگ خبر داد. وی همچنین بر توسعه روابط با کشور‌های همسایه، آسیای میانه، قفقاز و کشور‌های اسلامی تأکید کرد و گفت مدیریت تنگه هرمز باید در اختیار ایران و عمان باشد.

آیت‌الله سبحانی نیز خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط با کشور‌های اسلامی و همسایه و تقویت وحدت میان کشور‌های مسلمان شد.

عارف در دیدار با آیت‌الله بیات زنجانی، جنگ اقتصادی را محور فشار دشمن دانست و گفت دولت در کنار مقابله با گرانی، گران‌فروشی و احتکار، تقویت فناوری و بازگشت نخبگان مهاجرت‌کرده را دنبال می‌کند.

آیت‌الله بیات زنجانی نیز با تأکید بر سلامت و صداقت دولت چهاردهم گفت شفافیت با مردم می‌تواند همراهی اجتماعی را افزایش دهد و دولت در مدیریت شرایط جنگی عملکرد قابل قبولی داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با آیت‌الله علوی بروجردی نیز از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، حمایت از واحد‌های تولیدی و تلاش برای جلوگیری از بیکاری سخن گفت. وی درباره مذاکرات با آمریکا نیز تأکید کرد که گفت‌و‌گو همچنان در راهبرد ایران قرار دارد، هرچند آمریکا بار‌ها به تعهدات خود عمل نکرده است.

آیت‌الله علوی بروجردی نیز ضمن تأکید بر ضرورت حفظ امید و سرمایه اجتماعی، خواستار تداوم مذاکرات شد و گفت باید از ظرفیت کشور‌های دیگر برای تضمین اجرای تعهدات در مذاکرات استفاده کرد.

 

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، کالا برگ
خبرهای مرتبط
رشد ۲۰ درصدی بازرسی‌های اصناف استان قم/ ۴۵ واحد متخلف پلمب شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بزرگترین واحد ریسندگی نخ‌های تخصصی در قم به بهره برداری رسید
معاون اول رئیس‌جمهور به زیارت حرم بانوی کرامت مشرف شد + تصاویر
تاکید علما و مراجع تقلید بر حل مشکلات معیشتی مردم در دیدار با معاون اول رئیس جمهور
جابجایی نزدیک به ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار تن کالا از استان قم
آخرین اخبار
تاکید علما و مراجع تقلید بر حل مشکلات معیشتی مردم در دیدار با معاون اول رئیس جمهور
بزرگترین واحد ریسندگی نخ‌های تخصصی در قم به بهره برداری رسید
جابجایی نزدیک به ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار تن کالا از استان قم
معاون اول رئیس‌جمهور به زیارت حرم بانوی کرامت مشرف شد + تصاویر
مردم انقلابی قم همچنان بر عهدی که بستند با صلابت ایستاده‌اند + فیلم
ممنوعیت تردد آفرودسواران در مناطق کویری حفاظت شده و شکارممنوع قم
شرایط جوی قم ناپایدار می‌شود/ از بارش رگباری تا تگرگ در مناطق مستعد
تنها ۱۵ درصد مصرف بنزین، مشمول نرخ جدید است + فیلم
فصل دوم «میدان یار» در قم آغاز شد
دولت برای حل مشکلات اقتصادی و اصلاحات ساختاری به همراهی مردم نیاز دارد
ضرورت اتخاذ تصمیم‌های دقیق و کارشناسی برای مهار گرانی و تورم
سفر معاون اول رئیس جمهور به قم/ از افتتاح کارخانه تا شرکت در کارگروه زیارت
متروی قم از تحریم عبور کرد