باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار با آیت‌الله کریمی جهرمی، «وفاق ملی» را راهبرد دولت چهاردهم دانست و گفت دولت با وجود تحریم‌ها و جنگ‌های اخیر، در تأمین کالا‌های اساسی موفق بوده و افزایش مبلغ کالابرگ نیز به‌زودی اجرایی می‌شود. وی همچنین بر آمادگی کشور در برابر تهدید‌های احتمالی و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد.

آیت‌الله کریمی جهرمی نیز خواستار توجه بیشتر دولت به اقشار ضعیف، حل مشکلات معیشتی، مقابله با فساد اقتصادی، استفاده از نیرو‌های متخصص، پرهیز از تخریب و تبیین صادقانه شرایط کشور برای مردم شد.

عارف در دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی، با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت دشمن به اهداف خود نرسیده و «استمرار حاکمیت بر تنگه هرمز» از مسائل اصلی کشور است. آیت‌الله شبیری زنجانی نیز ضمن حمایت از دولت، تأکید کرد تضعیف دولتی که برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند، شرعی نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با آیت‌الله سبحانی، تأمین معیشت مردم و کالا‌های اساسی را از اولویت‌های دولت برشمرد و از افزایش مبلغ کالابرگ خبر داد. وی همچنین بر توسعه روابط با کشور‌های همسایه، آسیای میانه، قفقاز و کشور‌های اسلامی تأکید کرد و گفت مدیریت تنگه هرمز باید در اختیار ایران و عمان باشد.

آیت‌الله سبحانی نیز خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط با کشور‌های اسلامی و همسایه و تقویت وحدت میان کشور‌های مسلمان شد.

عارف در دیدار با آیت‌الله بیات زنجانی، جنگ اقتصادی را محور فشار دشمن دانست و گفت دولت در کنار مقابله با گرانی، گران‌فروشی و احتکار، تقویت فناوری و بازگشت نخبگان مهاجرت‌کرده را دنبال می‌کند.

آیت‌الله بیات زنجانی نیز با تأکید بر سلامت و صداقت دولت چهاردهم گفت شفافیت با مردم می‌تواند همراهی اجتماعی را افزایش دهد و دولت در مدیریت شرایط جنگی عملکرد قابل قبولی داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با آیت‌الله علوی بروجردی نیز از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، حمایت از واحد‌های تولیدی و تلاش برای جلوگیری از بیکاری سخن گفت. وی درباره مذاکرات با آمریکا نیز تأکید کرد که گفت‌و‌گو همچنان در راهبرد ایران قرار دارد، هرچند آمریکا بار‌ها به تعهدات خود عمل نکرده است.

آیت‌الله علوی بروجردی نیز ضمن تأکید بر ضرورت حفظ امید و سرمایه اجتماعی، خواستار تداوم مذاکرات شد و گفت باید از ظرفیت کشور‌های دیگر برای تضمین اجرای تعهدات در مذاکرات استفاده کرد.