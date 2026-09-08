باشگاه خبرنگاران جوان - «قرارگاه جنگ» از جمله برنامه‌های رسانه ملی در حوزه جنگ و تحولات بین‌الملل است که با رویکردی تحلیلی و استفاده از کارشناسان متنوع، توانسته توجه مخاطبان را به خود جلب کند. حضور عوامل این برنامه در اداره‌کل روابط عمومی و گفت‌وگوی مستقیم با مخاطبان، فرصتی فراهم کرد تا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهای مردم بدون واسطه شنیده شود و درروند تولید و ارتقای برنامه موردتوجه قرار گیرد.

در این نشست، تیم تولید «قرارگاه جنگ» متشکل از سیدهاشم موسوی، تهیه‌کننده، مهدی قریشی، سردبیر، سیدحسین حسینی، مجری و شایان میرزایی، حسام احدی و محمدمهدی غلامی، کارشناسان برنامه، درباره تجربه تولید، ویژگی‌های برنامه، شیوه تعامل با مخاطبان و مهم‌ترین بازخوردهای دریافت‌شده از مردم صحبت کردند. «قرارگاه جنگ» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه افق پخش می‌شود.

فرصتی برای شنیدن صدای مخاطبان

حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم رسانه با مردم گفت: چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی هستند تا بدون واسطه، نظرات مردم شنیده و دیدگاه‌ها و نقدهای آن‌ها به عوامل برنامه منتقل شود.

وی با اشاره به توفیقات «قرارگاه جنگ» افزود: این برنامه ازجمله برنامه‌های قابل تحسین شبکه افق است و در این ایام،بازخوردهای خوبی از سوی مردم درباره آن دریافت شده است. بسیاری از مخاطبان به‌طور مستمر برنامه را دنبال می‌کنند و تماس‌ها و پیام‌های آن‌ها نشان می‌دهد که نسبت به محتوای برنامه و شیوه ارائه آن علاقه‌مند هستند.

قرایی در ادامه با اشاره به بازخوردهای مردمی درباره «قرارگاه جنگ» گفت: مخاطبان تماس‌های زیادی با روابط عمومی راجع به برنامه دارند و از بخش‌های مختلف آن استقبال می‌کنند. در کنار این بازخوردهای مثبت، لازم است صداهای مختلف مخاطبان، چه نقدها و چه پیشنهادهای آن‌ها، جمع‌آوری و بررسی شود، چراکه می‌تواند برای شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف و اصلاح مسیر برنامه مورداستفاده قرار گیرد.

مخاطبان وفادار، بزرگ‌ترین سرمایه برنامه‌اند

سیدهاشم موسوی، تهیه‌کننده برنامه «قرارگاه جنگ» درباره بازخورد مخاطبان نسبت به این برنامه گفت: بیشتر تماس‌هایی که از سوی مخاطبان گرفته می‌شود، همراه با تشکر و خداقوت است. مخاطبان از نحوه اجرای برنامه، تنوع موضوعات و کارشناسان و همچنین پرداختن به مسائل مربوط به جنگ، حواشی آن و محور مقاومت استقبال کرده‌اند. در کنار این بازخوردهای مثبت، برخی مخاطبان نیز نقدهایی درباره حضور کارشناسان، مطرح کرده‌اند.

موسوی با اشاره به رویکرد اصلی «قرارگاه جنگ» اظهار کرد: این برنامه تلاش می‌کند صدای بخشی از مردمی‌باشد که در میدان حضور دارند و بخش مهمی از اتفاقات را بر دوش می‌کشند. لازم است فضای مناسبی برای حضور کارشناسان مختلف فراهم شود تا بتوانند بدون محدودیت، نقاط قوت و ضعف شرایط موجود را بیان کنند. اگر چنین فضایی شکل بگیرد، مردم می‌توانند همراه خوبی برای دولت و مجموعه صداوسیما باشند.

تهیه‌کننده «قرارگاه جنگ» با اشاره به حضور در 162 و گفت‌وگو با مخاطبان افزود: برای عوامل برنامه، ارتباط مستقیم با مخاطب تجربه‌ای تازه بود. در ابتدا تصور نمی‌کردیم برنامه بتواند مخاطبان وفاداری پیدا کند؛ به‌ویژه اینکه «قرارگاه جنگ» در شبکه افق و در ساعات پایانی شب روی آنتن می‌رود. بااین‌حال، همراهی مخاطبان و پیگیری آن‌ها نشان داد که برنامه توانسته ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند.

وی تنوع کارشناسان را یکی از ویژگی‌های مهم برنامه دانست و گفت: برخلاف بسیاری از برنامه‌ها که از یک یا دو کارشناس ثابت استفاده می‌کنند، در «قرارگاه جنگ» تلاش شد کارشناسان متنوعی حضور داشته باشند. همچنین فرصت حضور در قاب تلویزیون برای افرادی فراهم شد که پیش‌ازاین بیشتر در حوزه تحلیل و نویسندگی فعالیت داشتند و کمتر دیده شده بودند. این تجربه نشان داد بسیاری از این افراد می‌توانند ارتباط مناسبی با مخاطب برقرار کنند.

موسوی ادامه داد: فعالیت در این برنامه با وجود فشار کاری و پخش آن تا ساعات پایانی شب، بخش زیادی از زندگی عوامل را تحت تأثیر قرار داده است، اما آنچه انگیزه ادامه کار را ایجاد می‌کند، همراهی و انرژی مردم است.

وی درباره آینده «قرارگاه جنگ» نیز گفت: رویکرد برنامه این است که تا حد امکان وارد مباحث سیاسی داخلی نشود و تمرکز اصلی خود را بر رفتار و اقدامات دشمن قرار دهد. درحالی‌که برنامه‌های مختلفی در صداوسیما به مسائل داخلی و روز کشور می‌پردازند، تحولات خارج از کشور و آنچه در جبهه مقابل اتفاق می‌افتد، کمتر موردتوجه قرار گرفته است.

تهیه‌کننده «قرارگاه جنگ» تأکید کرد که در ادامه نیز تمرکز برنامه بر تحلیل شرایط آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحولات منطقه و رفتار دشمن خواهد بود و مسائل داخلی نیز عمدتاً در ارتباط با همین موضوعات موردبررسی قرار می‌گیرد.

دنبال روایت لحظه‌ای تحولات جبهه مقابل هستیم

همچنین، مهدی قریشی، سردبیر برنامه «قرارگاه جنگ»، با اشاره به بازخورد مخاطبان پس از حضور در ۱۶۲ گفت: سیاست برنامه از ابتدا بر این بوده که به‌صورت مستمر نظر و پیشنهاد مردم را دریافت کند و براساس نیاز و علاقه آن‌ها، ساختار برنامه را تغییر دهد. به همین دلیل از آغاز فعالیت تاکنون، بسته‌های خبری، کارشناسان و مهمانان مختلفی به برنامه اضافه شده‌اند.

وی افزود: ارتباط مستقیم با مخاطبان کمک کرده تا نیازهای واقعی آن‌ها را بهتر بشناسیم. تماس‌ها و نظرات مردم از استان‌های مختلف نشان می‌دهد مخاطبان علاوه بر پیگیری برنامه، درباره نوع محتوا، کارشناسان و بخش‌های مختلف آن نیز نظر و پیشنهاد دارند و همین بازخوردها درروند تحول برنامه مؤثر بوده است.

قریشی با اشاره به تنوع موضوعی «قرارگاه جنگ» اظهار کرد: تمرکز اصلی برنامه بر تحولات بین‌الملل، جنگ و شناخت جبهه مقابل است. به همین دلیل برای حوزه‌های مختلف از کارشناسان و کارشناس‌مجری‌های متنوع استفاده می‌کنیم؛ از آمریکا و اروپا و روسیه گرفته تا ناتو، ترکیه، رژیم صهیونیستی، پاکستان و سایر مناطق مرتبط. با توجه به تحولات اخیر، حوزه یمن نیز به جمع موضوعات کارشناسی برنامه اضافه خواهد شد.

سردبیر «قرارگاه جنگ» درباره روند تولید روزانه برنامه توضیح داد: بخش زیادی از کار در طول روز و بر اساس آخرین اخبار و تحولات شکل می‌گیرد. پلاتوی مجری، محتوای کارشناسان، چینش مهمانان و حتی آیتم‌های میان‌برنامه متناسب با اتفاقات روز تنظیم می‌شود. بنابراین با وجود یک سیاست کلی و کنداکتور مشخص، برنامه باید انعطاف لازم را داشته باشد تا بتواند به رویدادهای مهم واکنش سریع نشان دهد.

قریشی تأکید کرد: مأموریت اصلی «قرارگاه جنگ» شناخت جبهه مقابل است؛ اینکه این جبهه در چه شرایطی قرار دارد، چه اهدافی را دنبال می‌کند و چه تصمیم‌ها و اقداماتی در عرصه بین‌الملل انجام می‌دهد.

صمیمیت، نقطه تمایز برنامه با فضای رسمی‌برنامه‌های سیاسی

سیدحسین حسینی، مجری برنامه «قرارگاه جنگ»، درباره بازخورد مخاطبان پس از حضور در ۱۶۲ گفت: تجربه این برنامه ازنظر میزان و تنوع تماس‌های مردمی، متفاوت از تجربه‌های قبلی‌ام در برنامه‌هایی مانند «به افق فلسطین» بود. مخاطبان از نقاط مختلف کشور تماس گرفته‌اند و علاوه‌بر تشکر و بیان نقاط قوت برنامه، پیشنهادها و انتقادات مشخصی نیز مطرح کردند.

وی افزود: یکی از انتقادات مخاطبان، کاهش نظم حضور برخی کارشناسان بود که درباره آن توضیحاتی به مخاطبان داده شده و امیدواریم این کارشناسان دوباره در برنامه حضور داشته باشند. همچنین برخی مخاطبان تأکید داشتند رسانه نباید درباره افرادی که موجب تفرقه می‌شوند، تعارف داشته باشد و باید صریح‌تر در این زمینه موضع‌گیری و روشنگری کند.

حسینی ادامه داد: درباره ساعت پخش و بازپخش برنامه نیز پیشنهادهایی مطرح شده است. برخی مخاطبان خواستار پخش زودتر برنامه بودند و برخی دیگر، به‌دلیل حضور در تجمعات و فعالیت‌های روزانه، ساعت فعلی را مناسب می‌دانستند. توجه مخاطبان به جزئیاتی مانند استفاده از معادل‌های فارسی و تلفظ صحیح واژه‌ها نیز برای ما جالب بود و نشان می‌دهد مردم با دقت برنامه را دنبال می‌کنند.

مجری «قرارگاه جنگ» یکی از نقاط قوت برنامه را فضای صمیمی آن عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه موضوعات برنامه عمدتاً سیاسی و مرتبط با جنگ است، تلاش کرده‌ایم فضای خشک و رسمی‌برنامه‌های سیاسی را کنار بگذاریم و ارتباط نزدیک‌تری با مخاطب ایجاد کنیم.

وی حضور کارشناسان جوان را یکی دیگر از اتفاقات مهم «قرارگاه جنگ» دانست و اظهار کرد: پیش‌ازاین، حضور جوانان در برنامه‌های سیاسی و تخصصی تلویزیون چندان جدی گرفته نمی‌شد و تصور غالب این بود که کارشناسان جوان هنوز به‌اندازه کافی برای چنین برنامه‌هایی تجربه ندارند. اما این برنامه فرصت داد تا جوانان نیز در حوزه سیاست و تحلیل رسانه‌ای حضور پیدا کنند و بازخورد مخاطبان نشان داد که مردم از این حضور استقبال کرده‌اند.

وی رمز موفقیت برنامه را همدلی و انسجام تیم سازنده دانست و گفت: وقتی عوامل برنامه یکدیگر را به‌خوبی می‌شناسند و درک می‌کنند، حتی گاهی با یک نگاه متوجه می‌شوند که چه چیزی باید گفته یا از آن عبور شود. این هماهنگی حاصل تجربه همکاری تیم برنامه‌ساز است و به نظر من یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت «قرارگاه جنگ» محسوب می‌شود. همچنین تلاش کرده‌ایم سیاست را از یک موضوع دور و رسمی خارج کنیم و آن را به دغدغه‌های واقعی مردم و زندگی روزمره آن‌ها نزدیک‌تر کنیم.

«قرارگاه جنگ» فرصتی تازه‌ای برای ارائه محتوای تخصصی

محمدمهدی غلامی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی، در برنامه «قرارگاه جنگ» با اشاره به بازخورد مخاطبان نسبت به محتوای برنامه گفت: یکی از بخش‌هایی که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت، نمایش تصاویر مختلف و غیررسمی و همچنین ارائه پیام‌ها و محتوای عبری بود؛ موضوعی که پیش‌ازاین کمتر در برنامه‌های رسانه ملی به این شکل موردتوجه قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به تجربه حضور خود در برنامه و همکاری با عوامل «قرارگاه جنگ» افزود: پیش‌ازاین، فعالیت‌های ما در این حوزه بیشتر در فضای تخصصی انجام می‌شد و چندان تجربه حضور در مقابل دوربین و ارائه عمومی مطالب را نداشتیم. با اعتماد و حمایتی که آقای موسوی، تهیه‌کننده برنامه داشت، این فرصت فراهم شد تا بخشی از این مباحث را با زبان قابل‌فهم برای مخاطبان عمومی مطرح کنیم.

غلامی ادامه داد: من بیشتر به نوشتن و تحلیل کردن عادت داشتم و ارائه در فضای رسانه‌ای برایم تجربه متفاوتی بود. امیدوارم بتوانم در ادامه حضور رسانه‌ای، مطالب تخصصی را با بیان روان‌تر در اختیار مخاطبان قرار دهم.

این کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی با اشاره به واکنش‌های مثبت مخاطبان در تماس با 162 اظهار کرد: بازخوردهایی که از مردم دریافت کرده‌ایم، نشان می‌دهد این نوع محتوا برای مخاطبان جذاب و موردنیاز است. حتی در برخی موارد، مخاطبان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط برای طرح پرسش‌ها و دریافت پاسخ درباره مسائل رژیم صهیونیستی با ما ارتباط گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد نیاز به چنین مباحث تخصصی در فضای رسانه‌ای وجود دارد و باید کارشناسان بیشتری در این حوزه حضور داشته باشند.

غلامی تأکید کرد: به نظر می‌رسد در حوزه مسائل رژیم صهیونیستی هنوز ظرفیت زیادی برای کار رسانه‌ای وجود دارد و مخاطبان نیز نیازمند اطلاعات دقیق‌تر و کارشناسی‌شده‌تری هستند. امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند و با حضور کارشناسان بیشتر، ابعاد مختلف این موضوع برای مردم روشن‌تر شود.

صداقت و ارائه مطالب دست‌اول، مهم‌ترین ویژگی «قرارگاه جنگ»

شایان میرزایی، کارشناس حوزه دفاعی برنامه «قرارگاه جنگ»، درباره بازخورد مخاطبان پس از تماس با 162 گفت: بیشتر تماس‌هایی که با برنامه گرفته شده، حاکی از رضایت مخاطبان بوده است. بسیاری از آن‌ها تأکید داشتند که برای نخستین‌بار با برخی مطالب و اطلاعات دست‌اولی مواجه می‌شوند که در برنامه با جزئیات و به زبان قابل‌فهم ارائه می‌شود.

وی افزود: البته بخشی از انتقادات مخاطبان درباره ساعت پخش برنامه و حضور برخی کارشناسان بود که طبیعی است. بااین‌حال، وجه مشترک بیشتر بازخوردها این بود که «قرارگاه جنگ» توانسته به تبیین مسائل مهم و پاسخ به پرسش‌های ذهنی مخاطبان کمک کند.

میرزایی مهم‌ترین ویژگی «قرارگاه جنگ» را صداقت در ارائه مطالب دانست و اظهار کرد: برنامه تلاش می‌کند بدون پیچیده‌گویی و تغییر واقعیت‌ها، به سؤالاتی که در ذهن مردم درباره تحولات روز، سیاست خارجی و مسائل دفاعی وجود دارد، پاسخ دهد. بازخورد مخاطبان نیز نشان می‌دهد که همین صداقت و ارائه اطلاعات دقیق، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت برنامه است.

این کارشناس حوزه دفاعی ادامه داد: «قرارگاه جنگ» صرفاً یک برنامه سیاسی یا مربوط به سیاست خارجی نیست، بلکه موضوعات متنوعی از مسائل رژیم صهیونیستی و رسانه گرفته تا تحولات منطقه و حوزه دفاعی را پوشش می‌دهد. در بخش دفاعی نیز تلاش شده توانمندی‌های نیروهای مسلح و موضوعاتی که پیش‌ازاین کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شد، با جزئیات بیشتری برای مردم تبیین شود.

فاصله میان برنامه‌های سیاسی و مردم را شکستیم

حسام احدی، کارشناس حوزه رسانه در برنامه «قرارگاه جنگ»، درباره بازخورد مخاطبان به این برنامه پس از تماس با 162 گفت: تماس‌های متعددی از نقاط مختلف کشور، از زاهدان و کرمانشاه تا مازندران و مشهد برقرار شد. نکته قابل‌توجه در این تماس‌ها، سطح بالای سواد رسانه‌ای مخاطبان بود؛ به‌گونه‌ای که آن‌ها علاوه بر بیان نظر درباره محتوای برنامه، پیشنهادها و حتی راهکارهایی برای بهبود آن ارائه می‌کردند.

وی مهم‌ترین ویژگی «قرارگاه جنگ» را مردمی‌بودن آن دانست و اظهار کرد: تلاش ما این بوده که از تکلف رایج در برنامه‌های سیاسی فاصله بگیریم و خودمان را به مخاطب نزدیک کنیم. در بسیاری از برنامه‌های سیاسی، فاصله‌ای میان کارشناس و مخاطب وجود دارد، اما در «قرارگاه جنگ» تلاش شده این فاصله شکسته شود و مردم احساس کنند با افرادی نزدیک و آشنا در حال گفت‌وگو هستند.

وی با تأکید بر اینکه برنامه همچنان جای پیشرفت دارد، گفت: نباید تصور کنیم که به نقطه مطلوب رسیده‌ایم. ارتباط مستقیم با مردم باید بیشتر شود و به همین دلیل راه‌های تازه‌ای برای دریافت نظر مخاطبان ایجاد شده است. سامانه پیامکی برنامه نیز راه‌اندازی شده تا مردم بتوانند دیدگاه‌ها، پیشنهادها و پیام‌های خود را مستقیماً با برنامه در میان بگذارند.

این کارشناس در پایان گفت: یکی از ویژگی‌های برنامه در کنار جوان بودن کارشناسان، آزادی عمل بیشتر آن‌ها در ارائه مطالب است. همین فضا باعث شده موضوعاتی مانند ادبیات مقاومت و حتی شعر نیز در برنامه جای خود را پیدا کند و مخاطبان نیز از آن استقبال کنند. نتیجه این رویکرد آن است که موضوعات سیاسی از یک مفهوم دور و رسمی فاصله گرفته و به مسائل ملموس زندگی مردم نزدیک‌تر شده است؛ یعنی سیاست به موضوعی مرتبط با زندگی روزمره، خانواده و دغدغه‌های واقعی جامعه تبدیل شده است.