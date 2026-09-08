تیم فوتبال استقلال در حالی باید در ۴ روز در دو تورنمنت به میدان برود که این تیم با کمبود بازیکن مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه -  تیم فوتبال استقلال در روز‌های پیش رو با یکی از فشرده‌ترین مقاطع برنامه خود مواجه است؛ آبی‌پوشان ابتدا باید در هفته هفتم لیگ برتر به مصاف پیکان بروند و تنها چهار روز بعد، در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا برابر السد قطر قرار بگیرند.

استقلال روز پنجشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۹ در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر مقابل پیکان قرار خواهد گرفت و پس از این مسابقه، تمام تمرکز آبی‌پوشان به دیدار آسیایی مقابل السد معطوف خواهد شد. فاصله کوتاه میان این دو مسابقه باعث شده مدیریت شرایط بدنی بازیکنان و نحوه استفاده از نفرات اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

سهراب بختیاری‌زاده در چنین شرایطی باید میان حفظ آمادگی تیم برای دیدار لیگ و جلوگیری از وارد شدن فشار مضاعف به بازیکنان تعادل ایجاد کند. از سوی دیگر، استقلال نخستین مسابقه خود در لیگ نخبگان را در شرایطی برگزار می‌کند که فرصت چندانی برای تمرین تاکتیکی و ریکاوری پس از بازی با پیکان نخواهد داشت.

یکی از گزینه‌های قابل توجه برای کادر فنی، مدیریت دقایق بازی برخی بازیکنان و جلوگیری از فشار بیش از اندازه روی نفراتی است که قرار است در مسابقه آسیایی نیز نقش مهمی داشته باشند. به همین دلیل، نحوه ترکیب استقلال برابر پیکان می‌تواند تا حدودی نشان دهد بختیاری‌زاده چه نگاهی به مسابقه السد دارد.

آبی‌پوشان پس از دیدار با پیکان، روز شنبه ۲۱ شهریور راهی بصره عراق خواهند شد و روز یکشنبه نیز یک جلسه تمرینی در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه خواهند داشت. استقلال دوشنبه ۲۳ شهریور در ورزشگاه بین‌المللی بصره میزبان السد قطر خواهد بود.

در شرایطی که لیگ برتر برای استقلال اهمیت خود را دارد، آغاز قدرتمند در لیگ نخبگان نیز یکی از اهداف اصلی آبی‌پوشان محسوب می‌شود و حالا بختیاری‌زاده باید در فاصله‌ای کوتاه، تیمش را برای دو مسابقه متفاوت آماده کند.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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