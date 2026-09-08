باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در آستانه آغاز کار خود در لیگ نخبگان آسیا قرار دارد و کمتر از یک هفته دیگر باید در بصره به مصاف السد قطر برود؛ مسابقه‌ای که برای آبی‌پوشان نخستین آزمون آسیایی فصل محسوب می‌شود.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در شرایطی به استقبال این دیدار می‌روند که ابتدا باید در هفته هفتم لیگ برتر برابر پیکان قرار بگیرند و تنها چهار روز بعد، در بصره مقابل یکی از مدعیان فوتبال قطر صف‌آرایی کنند. همین فاصله زمانی، فرصت آماده‌سازی ویژه برای مسابقه آسیایی را از استقلال گرفته است.

استقلال از نظر آمادگی مسابقه در شرایط مطلوبی قرار دارد، اما چالش اصلی کادر فنی در روز‌های آینده، حفظ توان بدنی بازیکنان و رساندن نفرات کلیدی به بالاترین سطح آمادگی خواهد بود. بختیاری‌زاده باید در بازی با پیکان نیز به شکلی تصمیم‌گیری کند که تیمش بدون افت محسوس وارد مسابقه آسیایی شود.

بازگشت تدریجی برخی بازیکنان از مصدومیت نیز یکی دیگر از موضوعات مورد توجه کادر فنی است. قرار است نفراتی مانند جلال‌الدین ماشاریپوف و مهران احمدی به تدریج فرصت بیشتری برای بازی پیدا کنند تا از نظر آمادگی مسابقه به شرایط مطلوب نزدیک شوند.

از سوی دیگر، استقلال برای دیدار با السد شرایط میزبانی متفاوتی دارد و مسابقه در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار می‌شود. آبی‌پوشان روز شنبه تهران را ترک خواهند کرد و روز یکشنبه یک جلسه تمرینی در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه خواهند داشت تا بازیکنان با شرایط زمین و فضای ورزشگاه آشنا شوند.

با این حال، استقلال برای شروع لیگ نخبگان با حریفی روبه‌رو خواهد شد که در هفته‌های ابتدایی فصل جدید قطر شرایط بسیار خوبی داشته است. السد در سه بازی ابتدایی خود در لیگ قطر سه پیروزی کسب کرده و ۱۳ گل به ثمر رسانده است؛ این تیم همچنین در نیمه‌نهایی جام قطر نیز برابر الغرافه به پیروزی رسیده است.

السد در آخرین دیدار خود نیز با نتیجه ۴ بر یک الغرافه را شکست داده و با شرایطی روحیه‌بخش به استقبال مسابقه آسیایی می‌رود.

استقلال بنابراین در نخستین مسابقه آسیایی خود با تیمی روبه‌رو خواهد شد که از نظر نتیجه‌گیری شروع قدرتمندی داشته و همین مسئله اهمیت عملکرد دفاعی و تمرکز آبی‌پوشان را دوچندان می‌کند.

بختیاری‌زاده حالا در فاصله چند روز باید تیمش را از نظر بدنی، فنی و ذهنی برای این آزمون آماده کند؛ آزمونی که می‌تواند نخستین محک جدی استقلال در سطح بالای فوتبال آسیا در فصل جدید باشد.