باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار سیدضیاءالدین حزنی در آیین بهره‌برداری از طرح‌های محرومیت‌زدایی در شیراز، با اشاره به وضعیت حاشیه شهر شیراز در سال‌های گذشته اظهار کرد: شرایط این مناطق در گذشته به اندازه‌ای نامناسب و غیرقابل تحمل بود که حتی رسانه‌های خارجی نیز به آن توجه ویژه‌ای داشتند و درباره وضعیت حاشیه شهر شیراز گزارش‌هایی منتشر می‌کردند.

وی افزود: پس از پیگیری‌های انجام‌شده برای شناسایی دقیق مشکلات و بررسی میدانی وضعیت حاشیه شهر شیراز، سردار شهید زاهدی و شهید سرابی مأمور شدند بخش‌های مختلف این مناطق را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند. این عزیزان بخش قابل توجهی از حاشیه شهر را با موتورسیکلت و به‌صورت پیاده بازدید کردند و گزارشی دقیق از شرایط و مشکلات موجود تهیه شد.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران ادامه داد: نتایج این بررسی‌ها نشان می‌داد که مشکلات موجود در حاشیه شهر شیراز جدی و نیازمند اقدامات اساسی است؛ از همین رو، موضوع در دستور کار قرار گرفت و زمینه برای اجرای طرح‌های گسترده محرومیت‌زدایی در این مناطق فراهم شد.

حزنی با بیان اینکه اقدامات محرومیت‌زدایی در شیراز امروز به یک الگو تبدیل شده است، گفت: آنچه امروز در شیراز شاهد آن هستیم، حاصل همکاری و همراهی مدیران استان فارس، مجموعه سپاه، شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: در شهر‌های مختلف کشور از جمله ارومیه، سنندج، اصفهان، مشهد، زاهدان و اهواز نیز طرح‌ها و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی را دنبال کرده‌ایم، اما اقدامات انجام‌شده در شیراز به دلیل هماهنگی و همراهی میان دستگاه‌های مختلف، دستاورد‌های قابل توجهی به همراه داشته است.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در مشهد و اصفهان بیان کرد: پس از اقدامات انجام‌شده در شیراز و مشهد، فعالیت‌ها در اصفهان نیز آغاز شد و امروز این شهر در حوزه محرومیت‌زدایی در بسیاری از شاخص‌ها از نقاط مختلف کشور پیشی گرفته است. همچنین در زاهدان و پس از آن در اهواز که از مناطق دارای اولویت بودند، اقدامات محرومیت‌زدایی دنبال شد.

حزنی در ادامه با تأکید بر جایگاه ویژه شیراز در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی اظهار کرد: شاید در هیچ نقطه‌ای از کشور شرایطی مشابه شیراز وجود نداشته باشد؛ چراکه در این شهر هم مردم خوب و همراه حضور دارند و هم مسئولانی که نگاهشان خدمت به مردم و جلب رضایت خداوند است.

وی با اشاره به روند پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها درباره آغاز نهضت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ سخن گفته‌اند؛ دوره‌ای که امام خمینی (ره) از بسیاری از حمایت‌ها و ظرفیت‌هایی که امروز در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، برخوردار نبود. در آن زمان نه حمایت‌های بین‌المللی وجود داشت و نه مجموعه‌هایی همچون حزب‌الله و دیگر ظرفیت‌های منطقه‌ای در کنار انقلاب قرار داشتند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه ادامه داد: امام خمینی (ره) در پاسخ به اینکه این نهضت چگونه می‌تواند به نتیجه برسد، بر خداوند و مردم ایران تکیه کرد و همین دو عامل نیز زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد. امام خمینی (ره) با اتکا به خداوند و مردم ایران در برابر حکومتی با سابقه تاریخی طولانی به پیروزی رسید.

حزنی تصریح کرد: هر مسئولی که در جمهوری اسلامی مسئولیت دارد، اگر در درجه نخست خداوند و سپس مردم را مدنظر قرار دهد، در مسیر موفقیت حرکت خواهد کرد؛ بنابراین هرجا که موفقیتی حاصل نمی‌شود، باید بررسی کنیم که آیا خداوند و مردم در نگاه و عملکرد مسئولان جایگاه واقعی خود را دارند یا خیر.

وی با اشاره به پروژه‌های اجراشده در شیراز گفت: اجرای این پروژه‌ها در شهر شیراز و مناطق پیرامونی آن موجب ایجاد امید در میان مردم خواهد شد. باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از امکانات ایجادشده بهره‌مند شوند و نسبت به محل زندگی و محله خود احساس رضایت و تعلق بیشتری داشته باشند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه همچنین از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز قدردانی کرد و افزود: از همه کسانی که برای اجرای این طرح‌ها و پروژه‌ها تلاش کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ چراکه اجرای چنین پروژه‌هایی آسان نیست و موانع و چالش‌های متعددی در مسیر آنها وجود دارد.

حزنی ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها به مرحله اجرا رسیده و می‌توان گفت حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد اقدامات انجام شده است. باید از کارگرانی که در شرایط دشوار و بعضاً خطرناک مشغول فعالیت هستند و همچنین از همه افرادی که در شرایط سخت پای کار ایستاده‌اند، قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: امروز دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از هیچ مسئولی که در جمهوری اسلامی مسئولیت دارد، برای اینکه «نمی‌توانیم» یا «امکان

انجام کار وجود ندارد»، پذیرفتنی نیست. باید برای حل مشکلات مردم اقدام کنیم و نمونه‌هایی مانند همین پروژه‌ها نشان می‌دهد که با عزم و همکاری می‌توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با تقدیر مجدد از شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز گفت: هر زمان برای حضور و بازدید از این پروژه‌ها و اقدامات محرومیت‌زدایی دعوت شود، برای افزایش روحیه و مشاهده نتایج اقدامات انجام‌شده، در کنار مجموعه مدیریت شهری حضور خواهیم داشت.

حزنی افزود: اگر رسیدگی به مردم مستضعف و محروم شهر شیراز را در برنامه‌های خود قرار دهیم ـ که باید چنین باشد ـ توجه و عنایت خداوند نیز به رفع بسیاری از مشکلات ما بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان‌های استان فارس گفت: فعالیت‌های محرومیت‌زدایی تنها به شهر شیراز محدود نمی‌شود و در شهرستان‌ها و روستا‌های محروم استان فارس نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه خاطرنشان کرد: مأموریت‌های متعددی وجود دارد، اما یکی از شیرین‌ترین و ارزشمندترین مأموریت‌ها، فعالیت‌هایی است که موجب شادی مردم و ایجاد امید در جامعه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: باید همواره این اصل را مدنظر داشته باشیم که هر اقدامی که رضایت خداوند و مردم را به همراه داشته باشد، نشان‌دهنده حرکت در مسیر درست است.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه افزود: امروز در شهر شیراز اقداماتی در حال انجام است که هم رضایت مردم را به دنبال دارد و هم می‌تواند مورد رضایت خداوند قرار گیرد. نتیجه این اقدامات نیز ایجاد امید و افزایش رضایت در میان مردم است.

حزنی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به محرومان گفت: رهبر معظم انقلاب حتی پیش از پذیرش مسئولیت رهبری نیز در حوزه محرومیت‌زدایی اهتمام ویژه‌ای داشتند و همواره بر ضرورت توجه به اقشار محروم و رفع مشکلات آنان تأکید کرده‌اند.

وی افزود: یکی از توصیه‌های مهم مقام معظم رهبری این است که اگر فردی برای حل مشکل خود مراجعه کرد، نباید دست خالی بازگردد و باید تا جایی که امکان دارد برای رفع مشکل او اقدام شود.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با تأکید بر ضرورت توجه به همه اقشار نیازمند جامعه عنوان کرد: در شهر شیراز نیز زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست حضور دارند که نیازمند حمایت و توجه هستند و بخشی از ظرفیت‌ها و اقدامات محرومیت‌زدایی باید به این قشر اختصاص یابد.

حزنی ادامه داد: همان‌گونه که امروز اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف محرومیت‌زدایی در حال انجام است، لازم است توجه ویژه‌ای نیز به زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست شهر شیراز داشته باشیم تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بخشی از مشکلات و نیاز‌های آنان برطرف شود.