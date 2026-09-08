باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مسعود ضیاءبشرحق، رئیس موسسه آموزش عالی رسام در البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه به بررسی وضعیت آموزشی، چالش‌های مالی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و چشم‌انداز رشته‌های تحصیلی در این موسسه پرداخت. وی با اشاره به تاریخچه تأسیس این مرکز و نقش بنیان‌گذاران آن، بر ضرورت تمرکز بر مهارت‌های کاربردی در دوران تحصیل تأکید کرد.

تمرکز بر اشتغال‌پذیری؛ فراتر از یک مدرک تحصیلی

ضیاءبشرحق اظهار داشت که فلسفه اصلی موسسه رسام، تربیت نیروی انسانی است که بتواند به‌سرعت در بدنه صنعت و مراکز دولتی و غیردولتی جای بگیرد. وی با نقد رویکردهای صرفاً «مدرک‌محور»، گفت: «هدف ما این است که فارغ‌التحصیلان، نه فقط با یک تکه کاغذ، بلکه با توانمندی‌های واقعی وارد بازار کار شوند. ما از طریق رصد مستمر وضعیت فارغ‌التحصیلان، سعی در بهبود کیفیت آموزش داریم.

دانشگاهی با رویکرد ویژه برای بانوان

رئیس موسسه رسام با اشاره به ویژگی متمایز این مرکز، بر اهمیت نقش بانوان در جامعه تأکید کرد. وی افزود: «ما در رسام، محیطی را فراهم کرده‌ایم که با توجه به نیازهای اجتماعی، ویژه بانوان باشد. ما معتقدیم مادران آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت مردان و در نهایت، پیشرفت کل جامعه دارند.»

تنوع رشته‌های تحصیلی؛ از معماری تا علوم ورزشی

در بخش دیگری از این گفتگو، به بررسی ظرفیت‌های علمی موسسه پرداخته شد. ضیاءبشرحق اعلام کرد که این موسسه با حدود ۳ هزار دانشجو، طیف گسترده‌ای از رشته‌های کاربردی را در مقاطع کاردانی، کارشناسی و ارشد ارائه می‌دهد.

از جمله این رشته‌ها در مقطع ارشد می‌توان به فیزیولوژی ورزشی، حقوق خصوصی، روانشناسی تربیتی، حسابداری، مهندسی معماری، معماری اسلامی و بیونیک اشاره کرد. همچنین در مقطع کارشناسی، رشته‌هایی نظیر شهرسازی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، مدیریت بازرگانی و علوم ورزشی مورد توجه دانشجویان قرار دارد.

چالش بودجه و حمایت‌های دولتی

رئیس موسسه رسام در پایان، به مشکلات مالی دانشگاه‌های غیرانتفاعی پرداخت و خاطرنشان کرد که این مراکز برخلاف دانشگاه‌های دولتی، از کمک‌های مستقیم دولتی برخوردار نیستند. وی با اشاره به ضرورت حمایت‌های استانی از تمامی مراکز علمی، بر اهمیت توجه به نیازهای زیرساختی دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای تداوم کیفیت آموزشی تأکید کرد.