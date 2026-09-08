تیم فوتبال السد قطر در حالی به مصاف استقلال می‌آید که با نتایج درخشان اخیر و خط حمله‌ای آماده، شرایط مطلوبی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال السد قطر در شرایطی آماده دیدار با استقلال در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا می‌شود که شروعی قدرتمند در فصل جدید فوتبال قطر داشته و در هفته‌های اخیر نتایج قابل توجهی کسب کرده است.

السد که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ قطر را به دست آورده، فصل جدید را نیز با قدرت آغاز کرده است. این تیم در نخستین دیدار خود مقابل الاهلی به پیروزی ۳ بر یک رسید و سپس قطر اس‌سی را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست داد. السد در سومین بازی لیگ نیز برابر الغرافه به برتری ۴ بر یک دست یافت.

نماینده قطر در فاصله این مسابقات در جام قطر نیز به میدان رفت و در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۲ بر یک الغرافه را شکست داد تا روند مثبت خود را ادامه دهد. به این ترتیب، السد پیش از رویارویی با استقلال در شرایطی قرار دارد که در چهار مسابقه رسمی اخیر خود به پیروزی رسیده است.

نکته قابل توجه درباره عملکرد هجومی السد، تعداد گل‌های این تیم است. شاگردان رازوان لوچسکو در سه مسابقه ابتدایی لیگ قطر ۱۳ گل به ثمر رسانده‌اند و تنها چهار بار دروازه‌شان باز شده است.

السد در آخرین بازی خود پیش از مسابقه با استقلال نیز نمایش قدرتمندی داشت و با چهار گل الغرافه را شکست داد؛ نتیجه‌ای که نشان می‌دهد خط حمله این تیم در شرایط مناسبی قرار دارد و استقلال برای مهار مهاجمان و بازیکنان خلاق حریف کار ساده‌ای نخواهد داشت.

از سوی دیگر، السد به عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ قطر وارد فصل جدید شده و تجربه حضور مستمر در رقابت‌های سطح اول آسیا را نیز دارد. همین تجربه می‌تواند در نخستین مسابقه لیگ نخبگان برای این تیم یک امتیاز مهم باشد.

در مقابل، استقلال نیز امیدوار است با استفاده از شرایط میزبانی خود در بصره و حمایت هواداران، شروعی قدرتمند در لیگ نخبگان داشته باشد. دیدار دو تیم دوشنبه ۲۳ شهریور در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار خواهد شد و آبی‌پوشان در این مسابقه نخستین گام آسیایی خود را برمی‌دارند.

با توجه به فرم اخیر السد و فشردگی برنامه استقلال، دیدار دو تیم می‌تواند یکی از جدی‌ترین آزمون‌های آبی‌پوشان در شروع فصل باشد؛ مسابقه‌ای که عملکرد خط دفاع استقلال در برابر خط حمله آماده السد نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه آن خواهد داشت.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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