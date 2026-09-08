استاندار گیلان در نشست شورای آموزش و پرورش بر افزایش کیفیت آموزشی استان تاکید کرد و گفت: توسعه فیبر نوری و حمایت از دانش آموزان باز مانده از تحصیل مورد توجه قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی -  هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز در شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد : دانش آموزان امروز آینده سازان فردای این جامعه هستند.

استاندار گیلان به شبکه مخابراتی استان در مدارس اشاره کرد و گفت: ۱۳۸مدرسه گیلان  به فیبر نوری متصل می شود .

   حق شناس  با تاکید بر اینکه وضعیت فیبر نوری در مدارس  بایددر دسترس باشد، گفت: از اول  مهر باید اکثر مدارس مجهز به فیبر نوری باشند . 

وی به افزایش امکانات رفاهی و آموزشی در مدارس استان اشاره کرد و افزود:  دانش آموزان  در ساعات مختلف که در مدرسه هستند باید از امکانات مطلوبی  برخوردار باشند.  

استاندار گیلان  به نرخ شهریه دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی و سمپاد اشاره اظهار داشت : شهریه این مدارس به صورت عدالت محور و طبق مصوبه اعلام شده  افزایش یابد تا در این شرایط خانواده ها توانایی پرداخت هزینه های  مدارس را داشته باشند.
 حق شناس با بیان اینکه دانش آموزان باز مانده از تحصیل در گیلان شناسایی شوند، اظهار کرد: از این دانش آموزان برای باز گشت به تحصیل حمایت شود .

 وی به کیفیت امکانات  مدارس  اشاره  و اذعان داشت :   با افزایش و توسعه امکانات رفاهی آموزشی در مدارس انگیزه دانش آموزان برای فرار گیری علم و دانش بیشتر خواهد شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه پروازهای خارجی در گیلان طی هفته آینده افزایش خواهد یافت گفت :  چندین  واحد گردشگری در استان در حال ساخت است. 

حق شناس با اشاره به اینکه پذیرش گردشگری آدابی دارد ،اظهار کرد:  لذا در این راستا مدرسه  یا دبیرستان هتل داری در گیلان راه اندازی شود. 

در این نشست هر یک از اعضا پیشنهاداتی در راستای افزایش کیفیت آموزشی در استان را مطرح کردند.

 

برچسب ها: آموزش و‌پرورش ، گیلان
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