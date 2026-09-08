باشگاه خبرنگاران جوان - معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: در ۲۲۰ غرفه این نمایشگاه نوشت افزار، کیف، کفش، پوشاک، فرم مدارس و کالا‌های مورد نیاز دانش آموزان عرضه می‌شود.

عبدالرضا پیروی منش افزود:کالا‌های در این نمایشگاه ۱۵ تا ۲۵ درصد پایینتر از قیمت بازار به فروش می‌رسد.

وی گفت: بیشتر کالا‌های این نمایشگاه از تولیدات داخلی است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: شهروندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه تا ۲۸ شهریور از ساعت ۱۶ و سی دقیقه تا ۲۲ و سی دقیقه به محل دائمی نمایشگاه بین المللی بندرعباس واقع در سه راه جهانبار مراجعه کنند.