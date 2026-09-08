رئیس پلیس راه راهور فراجا از انسداد کامل جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز به دلیل تشدید شرایط نامساعد جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت تردد در محور‌های شمالی کشور اظهار کرد: محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال که از ساعت ۱۳:۴۵ امروز در مسیر جنوب به شمال به‌صورت یک‌طرفه مدیریت شده و همزمان تردد در مسیر شمال به جنوب نیز مسدود بود، از ساعت ۱۷ امروز به‌طور کامل در هر دو مسیر مسدود خواهد شد.

وی افزود: این تصمیم با توجه به هشدار‌های هواشناسی و احتمال تشدید بارش‌ها، ریزش سنگ، وقوع سیلاب و افزایش مخاطرات جاده‌ای و با هدف حفظ ایمنی مسافران و پیشگیری از وقوع حوادث اتخاذ شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر ضرورت تخلیه سریع محور از خودرو‌های حاضر در مسیر گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، تمهیدات لازم برای مدیریت تردد و ایمن‌سازی محور در نظر گرفته شده و انسداد کامل جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

سردار کرمی‌اسد تصریح کرد: این محدودیت تردد تا زمان بهبود و تثبیت شرایط جوی، کاهش مخاطرات ناشی از بارش و ریزش سنگ و اعلام نظر پلیس راه مبنی بر فراهم شدن شرایط ایمن برای تردد ادامه خواهد داشت و در صورت تغییر شرایط، موضوع از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی به مسافرانی که قصد سفر به استان‌های شمالی کشور را دارند توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر محور‌های شمالی، در صورت امکان سفر خود را به زمان دیگری موکول کنند و از انجام سفر‌های غیرضروری در این شرایط پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در صورت ضرورت انجام سفر، هموطنان می‌توانند از محور‌های جایگزین از جمله فیروزکوه و قزوین ـ رشت استفاده کنند؛ هرچند انتخاب مسیر نیز باید با توجه به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی انجام شود.

سردار کرمی‌اسد درباره وضعیت محور هراز نیز گفت: این محور در مقطعی امروز شاهد ریزش سنگ بود که با اقدامات عوامل راهداری پاکسازی شده و در حال حاضر تردد در آن جریان دارد؛ با این حال، با توجه به احتمال تشدید شرایط جوی و افزایش خطر ریزش سنگ و سایر مخاطرات، توصیه پلیس این است که هموطنان در صورت امکان سفر خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اولویت پلیس راه در شرایط فعلی، حفظ جان و سلامت مسافران و پیشگیری از گرفتار شدن خودرو‌ها در نقاط حادثه‌خیز و سیلابی است و از هموطنان درخواست می‌شود ضمن توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی و اطلاعیه‌های پلیس، از اصرار بر تردد در محور‌های پرخطر خودداری کنند.

منبع: پلیس راه

برچسب ها: جاده چالوس ، آزادراه تهران - شمال
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