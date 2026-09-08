از عصر امروز در مناطق مرتفع هرمزگان احتمال بارش های شدید و طوفان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل هواشناسی هرمزگان؛این ناپایداری های جوی در ارتفاعات استان با بارش های پراکنده، احتمال وقوع سیلاب و وزش شدبد باد و طوفان است.

این شرایط هوایی از عصر امروز سه شنبه 17 شهریور در استان آغاز می شود و تا عصر پنج شنبه 19 شهریور ادامه می یابد.

بیشترین شدت ناپایداری های جوی در مناطق شرقی و مرکزی استان از جمله بشاگرد، رودان، حاجی آباد، بستک و ارتفاعات بندرعباس است و موجب سیلابی شدن مسیل ها، کاهش دید افقی، وزش شدید باد و احتمال خسارت به سازه های سبک و محصولات کشاورزی می شود.

توصیه شده است شهروندان در این مدت از اتراق در مسیل ها و حاشیه رودخانه ها و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.