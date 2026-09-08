از عصر امروز در مناطق مرتفع هرمزگان احتمال بارش های شدید و طوفان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل هواشناسی هرمزگان؛این ناپایداری های جوی در ارتفاعات استان با بارش های پراکنده، احتمال وقوع سیلاب و وزش شدبد باد و طوفان است.

این شرایط هوایی از عصر امروز سه شنبه 17  شهریور در استان آغاز می شود و تا عصر پنج شنبه 19 شهریور ادامه می یابد.

بیشترین شدت ناپایداری های جوی در مناطق شرقی و مرکزی استان از جمله  بشاگرد، رودان، حاجی آباد، بستک و ارتفاعات بندرعباس است و موجب سیلابی شدن مسیل ها، کاهش  دید افقی، وزش شدید باد و احتمال خسارت به سازه های سبک و محصولات کشاورزی می شود.

توصیه شده است شهروندان در این مدت از اتراق در مسیل ها و حاشیه رودخانه ها و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
باد و باران و سرما در هرمزگان
هشدار باران و طوفان دریایی در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرونده قضایی حمله آمریکا به مراسم عروسی کوهستک تشکیل شد
لاشه پورپویز بدون باله هند-آرام در ساحل بندرعباس مشاهده شد
بازگشت ۴۱۱ هکتار زمین و ۱۱۰ همت سرمایه متوقف‌شده در جزیره کیش
پرواز‌های خارجی فرودگاه قشم از سر گرفته شد
۷ پل آسیب‌دیده هرمزگان تا پایان شهریورماه آماده بهره‌برداری می‌شود
استاندار هرمزگان: نسخه واحد برای تأمین مسکن دهک‌های مختلف کارآمد نیست
بهسازی و رنگ‌آمیزی مدارس توکهور و هشتبندی در آستانه سال تحصیلی جدید
هشدار هواشناسی در هرمزگان
برپایی نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس از فردا
آخرین اخبار
هشدار هواشناسی در هرمزگان
برپایی نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس از فردا
پرواز‌های خارجی فرودگاه قشم از سر گرفته شد
لاشه پورپویز بدون باله هند-آرام در ساحل بندرعباس مشاهده شد
۷ پل آسیب‌دیده هرمزگان تا پایان شهریورماه آماده بهره‌برداری می‌شود
پرونده قضایی حمله آمریکا به مراسم عروسی کوهستک تشکیل شد
استاندار هرمزگان: نسخه واحد برای تأمین مسکن دهک‌های مختلف کارآمد نیست
بهسازی و رنگ‌آمیزی مدارس توکهور و هشتبندی در آستانه سال تحصیلی جدید
بازگشت ۴۱۱ هکتار زمین و ۱۱۰ همت سرمایه متوقف‌شده در جزیره کیش