باشگاه خبرنگاران جوان - مجید علیپور در آیین اهدای ۱۰ هزار بسته نوشتافزار ویژه دانشآموزان و بهرهبرداری از طرحهای محرومیتزدایی در شیراز، اظهار کرد: طرح تهیه و توزیع نوشتافزار برای دانشآموزان مناطق محروم امسال برای چهارمین سال پیاپی اجرا میشود و شهرداری شیراز، شورای اسلامی شهر، کمیته محرومیتزدایی و نواحی مقاومت بسیج استان فارس در اجرای آن مشارکت دارند.
جانشین سپاه فجر در قرارگاه امنیتی و اجتماعی احمدبنموسی (ع) گفت: توضیح داد: بستههای تهیه شده متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی تنظیم شدهاند و اقلامی همچون کیف، دفتر، خودکار، خطکش، نقاله، پرگار، مداد رنگی، مداد، جامدادی و جانماز را شامل میشوند.
علیپور با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در سال قبل ۲۴ هزار بسته لوازمالتحریر با مشارکت شهرداری، شورای اسلامی شهر شیراز و نواحی مقاومت بسیج در سطح استان فارس توزیع شد.
او افزود: طی حدود سه سال گذشته، در محدوده ناحیه مقاومت بسیج ولیعصر (عج) نیز ۷۲۰۰ بسته در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است. این طرح محلههایی از جمله سنگ سیاه، بیات، مهدیآباد، قشقایی، دهیال، کوزهگری، شهرک بهار، حجتآباد، شهرک سامان و عادلآباد را پوشش داده است.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه امنیتی و اجتماعی احمدبنموسی (ع) ادامه داد: ۷۳۰۰ بسته دیگر نیز در شش محله زیر پوشش ناحیه شهرک رضوان، عادلآباد، کشن، مهدیآباد و چند محله دیگر توزیع شده است.
به گفته او، در شش محله زیر پوشش ناحیه حضرت رسول (ص) نیز ۳۰۰۰ بسته و در ۱۱ محله تحت پوشش ناحیه امام حسن مجتبی (ع) پنج هزار بسته توزیع شده است.
علیپور محلههایی همچون احمدآباد، سعدی، حسینآباد، سهلآباد، شاهچراغ و بلوار اتحاد را از جمله مناطق تحت پوشش این برنامه اعلام کرد و گفت: علاوه بر این اقدامات، طی سالهای گذشته ۱۱ هزار بسته دیگر نیز با همکاری بهزیستی، کمیته امداد و مجموعههای خیریه در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار گرفته است.
مرمت ۴۶۰ واحد مسکونی و آغاز طرح ۱۰۰ واحد جدید
او در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه مسکن پرداخت و گفت: عملیات مرمت ۴۶۰ واحد مسکونی با همکاری شهرداری شیراز به پایان رسیده و این واحدها تحویل خانوادهها شده است.
علیپور افزود: با اختصاص اعتبارات جدید از سوی شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز، مرمت ۱۰۰ واحد دیگر نیز آغاز شده و پیشبینی میشود این پروژهها طی دو ماه آینده به پایان برسند.
او میزان اعتبار اختصاص یافته برای این بخش را ۵۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: ارزش کلی این اقدامات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود که بخشی از این تفاوت به مشارکت و آورده گروههای جهادی بازمیگردد.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس توضیح داد: گروههای جهادی بخشی از عملیات را از طریق نیروی کار و ارائه خدمات اجرایی انجام میدهند و ارزش این مشارکت نیز در مجموع ارزش پروژهها لحاظ شده است.
او درباره جزئیات واحدهای مرمت شده گفت: در ناحیه امام حسن مجتبی (ع) ۱۲۹ واحد، ناحیه بقیهالله (عج) ۱۶۹ واحد، ناحیه ثارالله (ع) ۱۰۵ واحد، ناحیه حضرت رسول (ص) ۸۳ واحد، ناحیه عشایری ۳۰ واحد و در ناحیه امیرالمؤمنین (ع) صدرا نیز هفت واحد مسکونی مرمت شده است.
علیپور مجموع این اقدامات را ۵۲۳ واحد اعلام کرد و گفت: از آنجا که اعتبارات شهرداری شیراز برای محدوده شهر شیراز هزینه میشود، تعداد واحدهایی که مستقیماً با اعتبار شهرداری مرمت شدهاند ۴۶۰ مورد است؛ اما با احتساب واحدهای شهر صدرا و مواردی که در حوزه استفاده شهرداری شیراز قرار گرفتهاند، مجموع عملکرد قرارگاه به ۵۲۳ واحد میرسد.
او تأکید کرد: عملیات مرمت این ۵۲۳ واحد به پایان رسیده و اجرای طرح برای ۱۰۰ واحد دیگر نیز آغاز خواهد شد و این روند در آینده ادامه خواهد داشت.
محرومیتزدایی با سند و نقشه راه دنبال میشود
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در ادامه با تشریح رویکرد قرارگاه محرومیتزدایی شهر شیراز گفت: برنامههای این قرارگاه بر اساس سند، برنامه مشخص و اعتبار تعریف شده پیش میرود و تصمیمگیری در این حوزه نباید صرفاً بر مبنای احساسات باشد.
علیپور افزود: برای شناسایی مسائل محلات محروم، مطالعات علمی انجام شده و شرایط مناطق مختلف از نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مطالعات، شاخصهایی برای شناسایی محرومیت و همچنین نقشه راه رفع مشکلات تهیه شده است.
او درباره منابع مالی این طرح نیز گفت: اعتبار سهدرصدی اختصاصیافته به این حوزه در کنار منابعی که به قرارگاه تخصیص داده میشود و همچنین درآمدهای حاصل از فعالیتهای عمرانی و درآمدزایی قرارگاه با همکاری سپاه، ظرفیت لازم برای ادامه این اقدامات را فراهم کرده است.
ادامه پروژههای عمرانی در کنار حمایت از خانوادههای نیازمند
علیپور درباره محل برگزاری مراسم نیز اظهار کرد: پیشنهاد برگزاری این برنامه در یکی از پروژههای بزرگ عمرانی شهر با این هدف مطرح شد که مردم در کنار مشاهده اقدامات حمایتی از خانوادههای محروم، در جریان تداوم اجرای طرحهای عمرانی نیز قرار بگیرند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع درآمدی شهرداریها گفت: با وجود این مشکلات، روند اجرای پروژههای عمرانی شهرداری شیراز متوقف نشده و بر اساس اطلاعات موجود، پروژهای در شهرداری بلاتکلیف یا تعطیل باقی نمانده است.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس افزود: پیام برگزاری این مراسم در چنین مکانی آن است که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، فعالیتهای عمرانی شهر و برنامههای محرومیتزدایی میتوانند همزمان دنبال شوند.
او در پایان از اجرای برنامه مشابه در شهر صدرا خبر داد و گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر صدرا نیز توزیع لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند را در دستور کار قرار دادهاند و انتظار میرود حدود ۱۵۰۰ بسته در این شهر توزیع شود.