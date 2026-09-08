وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس تجارت با شهرک‌های اسرائیلی واقع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را متوقف خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد پاریس تجارت با شهرک‌های اسرائیلی واقع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را متوقف خواهد کرد.

ژان‌نوئل بارو در بیانیه‌ای گفت این تصمیم در واکنش به تحولات اخیر در کرانه باختری اتخاذ شده است؛ منطقه‌ای که به گفته او «در آستانه انفجار» قرار دارد.

او اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان و ارتش اسرائیل و نقض قوانین بین‌المللی را محکوم کرد و گفت این وضعیت نه‌تنها «کرامت مردم فلسطین را خدشه‌دار می‌کند»، بلکه امنیت اسرائیل را نیز به خطر می‌اندازد.

بارو تأکید کرد: «مقام‌های اسرائیلی باید فوراً به شهرک‌سازی غیرقانونی و خشونت غیرقابل‌تحمل همراه با آن پایان دهند.»

وزیر خارجه فرانسه افزود: «فرانسه نمی‌تواند از طریق تجارت خود از وضعیتی حمایت کند که امنیت اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و همچنین صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.»

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: تحریم اسرائیل ، فرانسه
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