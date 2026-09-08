جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: نیرو‌های مسلح با صلابت و اقتدار بر تنگه هرمز اشراف و کنترل کامل دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۱۷ شهریور در گفتگویی درباره تنگه هرمز گفت: مرکز تمرکز رزمندگان اسلام در شرایط کنونی، منطقه جنوبی کشور و به‌ویژه تنگه هرمز است. رزمندگان ما با قوت و اقتدار، این آبراه حیاتی را که اقتصاد جهان و اقتصاد آمریکا به آن وابسته است، تحت کنترل و نظارت خود دارند.

وی افزود: تنگه هرمز جزو آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است که از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است. نیرو‌های ما با صلابت و اقتدار، بر این منطقه راهبردی اشراف و کنترل کامل دارند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سپاه پاسداران ، تنگه هرمز
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