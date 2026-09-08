معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ملی مهارت دختران الزهرا (س) شیراز از راه‌اندازی سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ناپیوسته این مرکز دانشگاهی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رحمانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ملی مهارت دختران الزهرا (س) شیراز از راه‌اندازی سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ناپیوسته این مرکز دانشگاهی خبر داد و گفت: رشته‌های حسابداری، نقاشی و معماری داخلی از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵ در این دانشکده راه‌اندازی شده و امکان پذیرش دانشجو در آنها فراهم شده است.

او گفت: راه‌اندازی این سه رشته پس از پیگیری‌های ریاست دانشکده، اخذ مجوز‌های لازم و فراهم شدن زیرساخت‌های آموزشی انجام شده و پذیرش دانشجو در آنها از مهرماه سال ۱۴۰۵ امکان‌پذیر خواهد بود.

رحمانی افزود: ایجاد این رشته‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی، افزایش تنوع رشته‌های مهارتی و همچنین در پی درخواست‌های متعدد دانشجویان و دانش‌آموختگان مقطع کاردانی دانشکده انجام شده است تا امکان ادامه تحصیل و ارتقای مهارت‌های تخصصی برای دانشجویان فراهم شود.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ملی مهارت دختران الزهرا (س) شیراز ادامه داد: متقاضیان تحصیل در رشته‌های جدید می‌توانند از ۱۶ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

رحمانی درباره روند راه‌اندازی این رشته‌ها نیز گفت: تحقق این موضوع با پیگیری‌های رئیس دانشکده و همراهی ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه ملی مهارت استان فارس، هیئت‌رئیسه دانشگاه ملی مهارت کشور، به‌ویژه معاونت آموزشی، و اداره آموزش دانشکده امکان‌پذیر شد.

منبع: دانشکده ملی مهارت

برچسب ها: رشته جدید ، کارشناسی ، دانشکده مهارت ، شیراز
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