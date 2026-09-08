باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - احسان جان‌محمدی رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور، در رادیو اقتصاد با اشاره به ظرفیت بالای سوخت گاز طبیعی در ناوگان حمل‌ونقل گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تاکسی‌های کشور و ۴۰ تا ۴۵ درصد وانت‌های باربری درون‌شهری و برون‌شهری، دوگانه‌سوز هستند، اما تنها حدود ۳۰ درصد این خودروها از CNG استفاده می‌کنند.

وی اظهار کرد: مصرف روزانه CNG در خودروهای دوگانه‌سوز در سه سال گذشته حدود ۲۵ میلیون مترمکعب بوده که طی دو سال اخیر به حدود ۱۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

وی مهم‌ترین عامل کاهش مصرف CNG را شرایط اقتصادی و سهولت دسترسی به بنزین دانست و افزود: رانندگان همچنان تمایل به استفاده از گاز طبیعی دارند، اما باید شرایط اقتصادی و سهولت دسترسی به این سوخت بهبود پیدا کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور همچنین درباره هزینه دوگانه‌سوز کردن خودروها گفت: هزینه تبدیل خودرو به‌طور متوسط بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. تا سال گذشته این تبدیل با مصوبه هیئت وزیران به‌صورت رایگان انجام می‌شد، اما به دلیل پرداخت نشدن مطالبات کارگاه‌های مجری، این طرح متوقف شده است.

جان‌محمدی میزان مطالبات پیمانکاران این طرح را حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حدود ۳۰ هزار خودرو در صف تبدیل رایگان قرار دارند که در صورت پرداخت مطالبات، امکان تبدیل آنها وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به استفاده از کیت‌های نسل چهارم برای تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز نیز گفت: برخلاف روش‌های قدیمی که می‌توانست افت راندمان و افزایش استهلاک خودرو را به همراه داشته باشد، کیت‌های نسل جدید هماهنگی بیشتری با خودرو و سوخت CNG دارند.

به گفته جان‌محمدی، در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۳۰۰ جایگاه CNG در کشور فعال است و به جز برخی کلان‌شهرها، پراکندگی جایگاه‌ها در کشور مناسب ارزیابی می‌شود.

وی تأکید کرد: اصلاح اقتصاد جایگاه‌های CNG می‌تواند بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در احداث جایگاه‌های جدید ترغیب کند.