باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرانسه، انگلیس، کانادا و ۹ کشور اروپایی دیگر روز سه‌شنبه اعلام کردند قصد دارند محدودیت‌های ملی برای تجارت کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی واقع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعمال کنند.

این ۱۲ کشور عبارت‌اند از: فرانسه، انگلیس، کانادا، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، ایرلند، ایسلند، نروژ، لهستان، پرتغال و سوئد.

ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه،با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد این کشور‌ها قصد دارند یا محدودیت‌های ملی اعمال کنند یا از اقدامات اروپایی در این زمینه حمایت کنند.

در این بیانیه آمده است فرانسه، انگلیس و کانادا از اقدامات پیشین ایرلند، اسپانیا، هلند، نروژ و بلژیک استقبال کرده‌اند و قصد دارند ممنوعیت تجارت کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی را در سطح ملی بررسی و اجرا کنند.

این کشورها همچنین نسبت به وضعیت کرانه باختری ابراز نگرانی کردند و گفتند خشونت شهرک‌نشینان و گسترش شهرک‌سازی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است؛ از جمله تصمیم اسرائیل برای برگزاری مناقصه‌های مربوط به پروژه شهرک‌سازی E۱ که آن را غیرقابل‌قبول دانستند.

این کشور‌ها تأکید کردند با هر اقدامی که به الحاق سرزمین‌های فلسطینی یا آوارگی اجباری فلسطینیان منجر شود، «قاطعانه مخالفند» و خواستار حفظ امکان تحقق راه‌حل دو دولتی شدند.

در بیانیه همچنین از اسرائیل خواسته شد فوراً گسترش شهرک‌های غیرقانونی و افزایش اختیارات اداری غیرنظامی در کرانه باختری را متوقف کند و شهرک‌نشینان مسئول خشونت را پاسخگو قرار دهد. همچنین بر تحقیق درباره اتهامات مربوط به نیرو‌های اسرائیلی تأکید شد.

منبع: آناتولی