باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز سهشنبه ۱۷ شهریور در حاشیه آیین امضای اسناد سرمایهگذاری مرکز لجستیک اینچهبرون در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری ششمین رویداد سرمایهگذاری در حوزه ریلی گفت: با وجود تمام محدودیتها و یک سال جنگی که بر کشور گذشته است، رویدادهای سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه ریل، بدون وقفه ادامه داشته است. در رویداد امروز نیز، اسناد بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری به امضا رسید که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در اینچهبرون و بخشی نیز در آپرین انجام میشود.
رفع گره حقوقی چندینساله اینچهبرون
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت راهبردی اینچهبرون گفت: اینچهبرون فقط یک پایانه مرزی نیست، بلکه یک دروازه بسیار استراتژیک و راهبردی به کشورهای آسیای مرکزی و اوراسیاست و میتواند بهعنوان چشمه بار چین به ایران و ایران به اروپا، در مسیر رفت و برگشت کالا، نقشآفرینی کند.
صادق گفت در اینچهبرون زیرساخت و سامانه. حمل و نقل وجود داشت، اما یک گره چندینساله مانع از فعال شدن کامل ظرفیتهای این مرکز شده بود.
وی توضیح داد: با همت معاونت حقوقی ریاستجمهوری این مشکل برطرف شد. همچنین، در فاصله کوتاهی، سه سرمایهگذار نخست، شامل یک سرمایهگذار روس، یک سرمایهگذار قزاق و یک سرمایهگذار ایرانی، برای آغاز فعالیت در این مرکز قدم برداشتند.
وزیر راه و شهرسازی از بنیاد مستضعفان به دلیل حمایت از توسعه ریلی کشور قدردانی کرد و گفت: بنیاد مستضعفان بهویژه در حوزه ریل، پشتیبانی و حمایتهای خوبی دارد که قطعاً آثار و ثمرات آن را در توسعه ریل و راهآهن بهزودی شاهد خواهیم بود.
سرمایهگذاری خارجی، نشانه چشمانداز روشن ترانزیت ایران
صادق با اشاره به ظرفیتهای بالای کشور در حوزه ترانزیت و لجستیک در مسیرهای شمال ـ جنوب و شمال شرق ـ غرب اظهار کرد: با سرمایهگذاریهایی که در مرکز لجستیک اینچه برون آغاز شده، ظرفیتهای بالقوه این منطقه به ظرفیتهای بالفعل تبدیل خواهد شد و میزان فعالیتهای ترانزیتی و لجستیکی چندین برابر میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تأثیر حضور سرمایهگذاران خارجی بر توسعه کریدورها و جابهجایی بار، گفت: دو شرکت قزاق و روس وارد این سرمایهگذاری شدهاند. زیرا هم روسیه و هم قزاقستان، بارهایی دارند که از چین و کشورهای آسیای مرکزی وارد ایران میشود.
صادق ادامه داد: سرمایهگذاری در چنین منطقهای، نشان میدهد چشمانداز شمالشرق کشور بسیار مناسب است. سرمایهگذاران روس و قزاق در نقطهای سرمایهگذاری میکنند که دروازه ایران و مسیر ارتباط ایران با اروپا محسوب میشود.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: آثار این سرمایهگذاری تنها به انبار کالا یا فعالیتهای لجستیکی محدود نمیشود، بلکه افزایش ترانزیت را به دنبال خواهد داشت و افزایش ترانزیت نیز موجب توسعه میشود.
وی افزود: مهمتر از افزایش ترانزیت، رونق کسبوکار در کشور است. رونق کسبوکار و شکلگیری مدلهای جدید فعالیت اقتصادی توسط بخش خصوصی، قطعاً در تقویت امنیت اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود.
تاکید بر نقش تنظیمگری دولت برای حضور موثر بخش خصوصی
صادق با اشاره به سیاست دولت در زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی گفت: رئیسجمهور بارها تأکید کردهاند که توسعه واقعی توسط بخش خصوصی رقم میخورد و دولت باید نقش تنظیمگر و تسهیلگر داشته باشد. این رویکرد اکنون در حوزه ریل و راهآهن در حال تحقق است و آثار آن را نیز بهزودی در توسعه شبکه ریلی، افزایش ترانزیت و گسترش فعالیتهای لجستیکی کشور شاهد خواهیم بود.
منبع: وزارت راه و شهرسازی