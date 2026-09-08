باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - آرش محمدی نافچی عضو هیأترئیسه فدراسیون اسکواش، گفت: این رقابتها از ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اصفهان برگزار میشود و مولایی کوچکی در این مسابقات به قضاوت خواهد پرداخت.
وی افزود: حضور داوران استان در رقابتهای ملی، نشاندهنده ظرفیت مطلوب چهارمحال و بختیاری در بخش داوری اسکواش است.
محمدی نافچی خاطرنشان کرد: شقایق مولایی کوچکی رئیس کمیته کودکان هیأت اسکواش استان است و پیش از این نیز سابقه قضاوت در رقابتهای جایزه بزرگ اسکواش اهواز را در کارنامه دارد.
بنیان گذار و رئیس هیأت اسکواش چهارمحال و بختیاری ضمن آرزوی موفقیت برای این داور، گفت: توسعه اسکواش از اهداف اصلی هیأت است و حضور نمایندگان استان در رویدادهای ملی، بیانگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران و عوامل اجرایی اسکواش چهارمحال و بختیاری است.