رئیس هیأت و بنیان‌گذار هیات اسکواش چهارمحال و بختیاری از حضور شقایق مولایی کوچکی داور رسمی این فدراسیون، در رقابت‌های قهرمانی رده‌های سنی زیر ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال دختران کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - آرش محمدی نافچی عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکواش، گفت: این رقابت‌ها از ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود و مولایی کوچکی در این مسابقات به قضاوت خواهد پرداخت.

وی افزود: حضور داوران استان در رقابت‌های ملی، نشان‌دهنده ظرفیت مطلوب چهارمحال و بختیاری در بخش داوری اسکواش است.

محمدی نافچی خاطرنشان کرد: شقایق مولایی کوچکی رئیس کمیته کودکان هیأت اسکواش استان است و پیش از این نیز سابقه قضاوت در رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش اهواز را در کارنامه دارد.

بنیان گذار و رئیس هیأت اسکواش چهارمحال و بختیاری ضمن آرزوی موفقیت برای این داور، گفت: توسعه اسکواش از اهداف اصلی هیأت است و حضور نمایندگان استان در رویداد‌های ملی، بیانگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران و عوامل اجرایی اسکواش چهارمحال و بختیاری است.

برچسب ها: هیات اسکواش ، ورزش و جوانان
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