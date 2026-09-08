سازمان مدیریت بحران کشور با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی، نسبت به وقوع رگبار شدید، رعدوبرق، تندباد موقت و تگرگ در ارتفاعات استان تهران هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی، نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ارتفاعات استان تهران و احتمال وقوع رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و تگرگ هشدار داد.
سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۲۹ هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از روز سهشنبه ۱۷ مرداد در ارتفاعات استان تهران تشدید میشود و تا پایان همین روز ادامه خواهد داشت.
بر اساس این هشدار، رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ از مخاطرات مورد انتظار در مناطق تحت تأثیر سامانه است. همچنین جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی از پیامدهای احتمالی این سامانه اعلام شده است.
سازمان مدیریت بحران کشور بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد آمادگی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان تأکید کرده است. بر این اساس، از شهروندان خواسته شده است از تردد و اطراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و از سفرهای غیرضروری، فعالیتهای طبیعتگردی و جابهجایی عشایر در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی پرهیز شود.
همچنین بر احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادهباش دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادهباش راهداری، بازگشایی دهانه پلها و کانالها و آمادگی در محورهای مواصلاتی بینشهری تأکید شده است. آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از روانآب شدید، از دیگر توصیههای مطرحشده در این هشدار است. همچنین به شهروندان توصیه شده است در عبور و مرور احتیاط کنند و از پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری شود.