باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شریعتمداری در نشست با استاندار لرستان، نمایندگان استان و جمعی از مسوولان اداری اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های صنعتی در استان‌های مستعد کشور از مطالبات جدی است و ما نیز به سهم خود مطالعاتی را در سطح استان لرستان انجام داده‌ایم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم در حوزه‌هایی که ظرفیت فعالیت اقتصادی و ایجاد سود و منفعت برای سهامداران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس وجود دارد، زمینه فعالیت را فراهم کنیم و در کنار آن به ایجاد اشتغال و توسعه استان نیز کمک شود.

شریعتمداری ادامه داد: پیشنهادهای خوبی در این زمینه مطرح شده است و امیدواریم با همکاری استاندار و نمایندگان استان بتوانیم در یک زمان‌بندی روشن، برخی از این طرح‌ها را به نتیجه برسانیم.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: طرح‌های مورد نظر در عین اینکه اشتغال‌زا هستند، می‌توانند به فعالیت اقتصادی استان کمک کرده و منفعت مناسبی نیز برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به همراه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم لرستان در دفاع از کشور اظهار کرد: در جنگ بی‌امانی که دشمن از سال گذشته آغاز کرد، مردم لرستان همچون دوران جنگ تحمیلی هشت ساله پیشتاز بودند و شهدای زیادی را در راه انقلاب اسلامی و حفاظت از جمهوری اسلامی ایران تقدیم کردند

شریعتمداری افزود: در برابر خانواده‌های شهدا و همه مردم لرستان که در این نبرد نابرابر در برابر دشمن ایستادگی کردند، سر تعظیم فرود می‌آورم.

وی با بیان اینکه دشمن به اهداف اساسی خود نرسید، گفت: امروز ثابت شد که دشمن به اهداف اساسی خود دست نیافت و مردم ایران بار دیگر در برابر این جنگ نابرابر ایستادگی کردند.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان