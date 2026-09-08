باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در جلسه ارائه گزارش تفاهم‌نامه سه‌جانبه سازمان برنامه و بودجه کشور، آکادمی علوم چین و دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه تمام طرح‌های مرتبط با حوزه محیط‌زیست، حکمرانی آب و کشاورزی باید مبتنی بر نیازسنجی اقلیمی و مطالعه عمیق و راهبردی باشد، اظهار داشت: انجام مطالعه اصولی و بهره‌گیری از الگو‌های جهانی، یک الزام اساسی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این حوزه است؛ زیرا شناخت دقیق فرایند‌ها در راستای حصول نتیجه ضرورت دارد تا مبادا مداخلات طبیعی، تأثیری نامطلوب بر جای بگذارند.

رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم اصلاح روند‌های پیشین در حوزه حکمرانی آب، حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، ادامه داد: چنانچه در نظر داریم روند‌های گذشته را اصلاح کنیم، اقداماتمان نباید به‌گونه‌ای باشد که تغییرات فعلی بر اکوسیستم منطقه تأثیر نامطلوبی داشته باشد. توجه به ظرفیت منابع و مصارف و میزان بارگذاری جمعیتی، از نکاتی است که همواره بر آن تأکید داشته‌ام.

پزشکیان با اشاره به ساخت‌وساز‌های بی‌رویه در عرصه کوهستان و دره‌ها، گفت: با قاطعیت با هر اقدام فراقانونی که به محیط‌زیست و منابع طبیعی آسیب می‌زند، برخورد شود تا بستر برای بارگذاری‌های جمعیتی غیرضروری فراهم نشود. روند‌ها و مقررات پیشگیرانه در این حوزه باید مورد توجه کامل قرار گیرد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به افزایش کارایی و ارتقای سطح بهره‌وری در انجام پروژه‌های مرتبط با پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر، تصریح کرد: یکی از مأموریت‌هایی که به دانشگاهیان واگذار کردم، این است که طرحی برای بهره‌وری از زمین‌هایی که نیروگاه‌های خورشیدی در آنها احداث شده است، برای کشت گیاهان دارویی داشته باشند. ازاین‌رو ضرورت دارد روند به‌گونه‌ای مدیریت شود تا نهایت اثربخشی و کارایی را از زمین‌ها داشته باشیم.

پزشکیان در پایان این جلسه با تأکید بر تدوین برنامه جامع اقدام مشترک به‌منظور بهره‌گیری از دانش و تجربه کشور‌های پیشتاز در حوزه حکمرانی آب، حفظ محیط‌زیست و الگو‌های کشاورزی، یادآور شد: به‌منظور تعامل و هماهنگی بخشی و فرابخشی، اگر نیاز باشد قوانین و مقررات به‌منظور بهبود و تسهیل امور تغییر خواهد کرد.

در ابتدای این جلسه که با حضور رؤسای سازمان محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و تعدادی از اساتید دانشگاه به تبیین اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های آینده و تشریح شیوه تعامل با آکادمی علوم چین پرداختند. ظرفیت‌سازی، تبادل علمی و کارشناسی، تولید مستندات علمی، انتقال تجربه و فناوری و اجرای پروژه‌های مشترک از اهداف این تفاهم‌نامه عنوان شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت