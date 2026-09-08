مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم بر مبنای پیمایش به ناوگان فعال در سکو‌های اینترنتی حمل بار و مسافر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم بر مبنای پیمایش به ناوگان فعال در سکو‌های اینترنتی حمل بار و مسافر خبر داد و گفت: این ناوگان با اولویت‌دهی مبتنی بر میزان فعالیت، به‌صورت رایگان به نسل جدید خودرو‌های دوگانه‌سوز تبدیل می‌شوند. 

محمدصادق عظیمی‌فر ضمن تشریح جزئیات نحوه تشخیص و تخصیص سهمیه سوخت، بیان کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی پس از اعلام تغییر نرخ سوخت، احتمال افزایش هزینه حمل بار و مسافر بود.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شامل تاکسی‌ها، سهمیه‌های قابل توجهی از جمله ۴۰۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۲۰۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، افزود: در کنار این سهمیه‌های اختصاصی، حدود ۹۰ درصد از ناوگان فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی دوگانه‌سوز هستند، از این رو افزایش تعرفه‌ای در جایگاه‌ها نباید بر هزینه این بخش تأثیر بگذارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه بخش باقی‌مانده ناوگان، عمدتاً خودرو‌های شخصی فعال در سکو‌های اینترنتی حمل بار و مسافر هستند و از سهمیه مصوب ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی بهره می‌برد، تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از سهم حمل بار و مسافر در بخش عمومی به این ناوگان اختصاص دارد، از این رو با هدف رفع نگرانی فعالان سکو‌های اینترنتی از افزایش هزینه‌ها، نشست‌های متعددی با مدیران عامل این سکو‌ها برگزار شد.

عظیمی‌فر به اتخاذ دو تدبیر عملیاتی برای ناوگان فعال در سکو‌های اینترنتی اشاره کرد و افزود: نخستین تدبیر، اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم بر مبنای پیمایش است که مورد موافقت رئیس‌جمهوری نیز قرار گرفته است. سازوکار تخصیص این سهمیه نیز در نشست امروز مرور شد و بر اساس داده‌های پیمایشی، از مهرماه در کارت سوخت اشخاص شارژ می‌شود.

وی به راهکار دوم برای تخصیص سوخت به این ناوگان‌ها اشاره کرد و افزود: دولت در نظر دارد خودرو‌های فعال در سکو‌های اینترنتی را با استفاده از نسل نو تجهیزات، به‌صورت رایگان دوگانه‌سوز کند تا ناوگان با پیمایش بیشتر، در اولویت قرار گیرد. 

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران این اقدام را یک «بازی برد-برد» برای سکو‌ها و دولت توصیف و یادآور شد: از یک سو تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز به‌صورت رایگان انجام می‌شود و سوخت نسبتاً ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، هزینه تمام شده تأمین سوخت ناوگان به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد و مصرف بنزین آن بخش از ناوگان که سهم قابل توجهی از مصرف کشور را به خود اختصاص داده، کاهش می‌یابد.

عظیمی‌فر تأکید کرد: این تدابیر، برنامه‌های کوتاه مدتی هستند که هم‌اکنون در حال اجراست؛ اما در بلندمدت و با توجه به حجم قابل توجه تردد و مصرف بالای سوخت این ناوگان، برنامه نوسازی و برقی‌سازی ناوگان فعال در سکو‌های اینترنتی در حوزه حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته است.

برچسب ها: فرآورده نفتی ، سوخت
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