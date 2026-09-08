باشگاه خبرنگاران جوان - چای زرد یکی از انواع کمترشناخته‌شده چای است که از همان گیاه چای سبز و سیاه، یعنی کاملیا سیننسیس، تهیه می‌شود، اما فرآیند تولید متفاوتی دارد. این چای به دلیل عطر و طعم ملایم، رنگ زرد متمایل به طلایی و تولید محدود، معمولا قیمت بالاتری دارد. برخی پژوهش‌ها نیز درباره ترکیبات آنتی‌اکسیدانی آن و ارتباط احتمالی مصرف چای زرد با بعضی شاخص‌های سلامت نتایج امیدوارکننده‌ای ارائه کرده‌اند.

چای زرد چیست؟

چای زرد از برگ‌های گیاه کاملیا سیننسیس (Camellia sinensis) تهیه می‌شود؛ همان گیاهی که چای سبز، سفید و سیاه نیز از آن به دست می‌آیند. تفاوت اصلی چای زرد با چای سبز در فرآیند تولید آن است. پس از برداشت و فرآوری اولیه برگ‌ها، مرحله‌ای به نام «زردشدن» انجام می‌شود که باعث تغییر رنگ، عطر و طعم برگ‌ها می‌شود.

چای زرد معمولا طعمی ملایم‌تر از برخی چای‌های سبز دارد و عطر آن می‌تواند حال‌وهوایی گیاهی، میوه‌ای یا گل‌مانند داشته باشد. این چای بیشتر با تولید سنتی در چین شناخته می‌شود و برخی انواع معروف آن در استان‌های مختلف این کشور تولید می‌شوند.

انواع چای زرد

چای زرد در مقایسه با چای سبز تنوع محدودتری دارد. از انواع شناخته‌شده آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

هواشان هوانگیا

جونشان یینژن

بیگانگ مائوجیان

دا یه کینگ

هایماگونگ چا

تفاوت میان این چای‌ها به عواملی مانند محل کشت، شرایط آب‌وهوایی، نوع برگ و روش فرآوری مربوط می‌شود.

خواص چای زرد برای بدن

چای زرد حاوی ترکیبات گیاهی مختلفی از جمله پلی‌فنول‌ها و آنتی‌اکسیدان‌هاست. همین ترکیبات باعث شده است پژوهشگران درباره اثر احتمالی آن بر برخی جنبه‌های سلامت بدن تحقیق کنند.

با این حال، بهتر است خواص چای زرد را به‌عنوان اثرات احتمالی و کمک‌کننده در نظر گرفت، نه درمان قطعی بیماری‌ها.

۱. چای زرد و کنترل وزن

چای زرد گزینه مناسبی برای کنترل وزن و چاقی است. برای بهره‌مندی بیشتر از این چای، بهتر است آن را بدون شکر مصرف کنید. این چای بر خلاف دیگر انواع چای تنها به کاهش وزن موقتی نمی‌انجامد. بلکه به صورت مستمر باعث افزایش سوخت‌وساز و سوزاندن چربی‌ها می‌شود.

نتایج کاهش وزن با مصرف مداوم این چای بعد از چند ماه نمایان می‌شود. کافئین موجود در چای زرد نیز به سوزاندن چربی‌ها کمک می‌کند و ماده‌ای به نام کاچنین در آن وجود دارد که تاثیر زیادی در چربی‌سوزی دارد.

۲. آنتی‌اکسیدان‌های چای زرد

یکی از ویژگی‌های مهم چای زرد، وجود ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است. آنتی‌اکسیدان‌ها به مقابله با استرس اکسیداتیو در بدن کمک می‌کنند.

البته میزان و نوع این ترکیبات به نوع چای، کیفیت برگ‌ها و روش فرآوری بستگی دارد و نمی‌توان به‌طور کلی گفت چای زرد در همه شرایط آنتی‌اکسیدان بیشتری از تمام انواع دیگر چای دارد.

۳- خواص چای زرد برای کبد

درمان مشکلات کبد پیچیده است و بعضی از بیماری‌ها مانند هپاتیت مدتی غیرقابل درمان محسوب می‌شدند. ولی با پیشرفت علم پزشکی، امروزه درمان این بیماری‌ها ممکن است، هرچند که سخت و زمان‌بر است.

تحقیقات نشان داده که مصرف مرتب چای زرد برای بهبود شرایط کبد بسیار مفید است و مواد موجود در آن می‌توانند التهاب‌های کبدی را کاهش دهند.

۴- چای زرد کلسترول خون را کنترل می‌کند

اگر کلسترول خون بالا باشد، خطر بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته‌های مغزی افزایش می‌یابد. چای زرد یکی از بهترین گزینه‌های طبیعی برای کاهش کلسترول خون است.

چای زرد می‌تواند از جذب کلسترول غذا به بدن جلوگیری کند و همچنین مولکول‌های سبکی دارد که به شکستن چربی‌های سخت کمک می‌کنند.

۵. چای زرد و سلامت پوست

چای زرد نه تنها برای سلامت داخلی بدن، بلکه برای پوست نیز بسیار سودمند است. به جای محصولات ضدپیری گران‌قیمت، می‌توانید چای زرد را در رژیم غذایی خود بگنجانید. این چای می‌تواند به جوانسازی پوست کمک کند. آنتی‌اکسیدان‌های موجود در چای زرد به بهبود وضعیت پوست کمک می‌کنند و می‌توانند لکه‌ها و آکنه‌ها را از بین ببرند.

۶. تأثیر چای زرد بر دندان و استخوان

درد دندان همیشه برای افراد آزاردهنده است. به دلیل وجود فلوراید در چای زرد، این چای می‌تواند به بهبود سلامت دندان‌ها و استخوان‌ها کمک کند. افرادی که از درد‌های مفصلی و مشکلات استخوانی رنج می‌برند معمولاً به نوشیدن این چای توصیه می‌شوند.

۷- چای زرد و دیابت

امروزه به دلیل تغییرات در عادات غذایی، دیابت یک مشکل رایج شده است. رژیم غذایی شایع پر از موادی است که می‌تواند باعث بروز دیابت شود. چای زرد می‌تواند در کاهش مشکلات دیابت مؤثر باشد.

نوشیدن چای زرد به کاهش چربی‌های بدنی کمک می‌کند و به همین دلیل، می‌تواند به کنترل دیابت کمک کند. همچنین تحقیقات نشان داده‌اند که بین مصرف چای زرد و کاهش وزن ارتباط وجود دارد که در نهایت به کنترل دیابت منجر می‌شود.

از دیگر خواص چای زرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

چای زرد باعث افزایش متابولیسم و در نتیجه کاهش وزن می‌شود.

این چای می‌تواند جلوی بیماری‌های عصبی ژنتیکی را بگیرد.

برای رفع بیماری‌های عفونی موثر است.

به جلوگیری از برخی بیماری‌های استخوان کمک می‌کند.

این چای به افزایش تمرکز کمک می‌کند.

عوارض و مضرات چای زرد

چای زرد به دلیل داشتن کافئین، در صورت مصرف زیاد می‌تواند برای برخی افراد مشکل‌ساز شود. مصرف بیش از اندازه کافئین ممکن است با علائمی مانند بی‌خوابی، اضطراب، بی‌قراری، تپش قلب یا سردرد همراه باشد.

میزان تحمل کافئین در افراد متفاوت است؛ بنابراین اگر بعد از نوشیدن چای زرد دچار بی‌خوابی یا تپش قلب می‌شوید، بهتر است مقدار مصرف را کاهش دهید و از نوشیدن آن در ساعات پایانی روز خودداری کنید.

همچنین زنان باردار، افراد حساس به کافئین و کسانی که برخی دارو‌ها را مصرف می‌کنند، بهتر است درباره میزان مناسب مصرف نوشیدنی‌های کافئین‌دار با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنند.

چای زرد را چطور مصرف کنیم؟

برای بهره‌مندی از طعم و عطر چای زرد بهتر است آن را بدون شکر یا با مقدار کمی شیرین‌کننده مصرف کنید. استفاده زیاد از شکر می‌تواند ارزش غذایی یک نوشیدنی سالم را کاهش دهد و کالری دریافتی را افزایش دهد.

در نهایت، چای زرد را می‌توان یک نوشیدنی خوش‌عطر و حاوی ترکیبات گیاهی مفید دانست، اما نباید درباره آن اغراق کرد. شواهد موجود بیشتر از نقش احتمالی ترکیبات موجود در چای حمایت می‌کنند و برای اثبات بسیاری از ادعا‌های درمانی، به مطالعات انسانی بیشتری نیاز است.

منبع: همشهری آنلاین