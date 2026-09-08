باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش منابع خبری اتحادیه اروپا با اعطای یک معافیت به اوکراین برای خرید برخی تجهیزات کلیدی سامانه پدافند هوایی پاتریوت موافقت کرده است.
این تصمیم به اوکراین اجازه میدهد در شرایط جنگ با روسیه، به قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای سامانههای پاتریوت دسترسی پیدا کند و توان دفاع هوایی خود را حفظ و تقویت کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که اوکراین برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه، بهشدت به سامانههای پدافند هوایی غربی، بهویژه پاتریوت، وابسته است.
منبع: آناتولی