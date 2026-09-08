باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با معاون اول ریاست جمهوری با اشاره به برخی مشکلات موجود در کشور، یکی از مهمترین مسائل را کنترل قیمتدانست و افزود: قیمتها در بسیاری از موارد روزبهروز افزایش پیدا میکند و امیدواریم دولت بتواند قیمتها را کنترل کند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه مسکن گفت: بخشی از مسائل مسکن زیر نظر دولت و بخشی نیز مربوط به مردم و مالکان است، اما در مواردی که دولت مسئولیت دارد، باید مشکل را به گونهای جبران کند.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به موازین شرعی در جامعه اگفت: ما میدانیم که حکومت، اسلامی است و در اداره جامعه هم نظر مردم و هم موازین شریعت باید مورد توجه قرار گیرد. نباید به گونهای شود که مسئله حجاب به فراموشی سپرده شود.
وی در پایان با اشاره به شرایط کشور و وضعیت جنگی، از همراهی و آرامش مردم قدردانی کرد و افزود: دولت باید از مردم تشکر کند که در این شرایط کاری نمیکنند که دشمن خوشحال شود. مردم در این شرایط جنگی آرامش خود را حفظ کردهاند و باید از این همراهی و صبوری آنان قدردانی شود.
منبع:دفتر آیت الله مکارم شیرازی