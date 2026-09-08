باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عطا حسن‌پور با اشاره به ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی خرم‌آباد اظهار کرد: سفیدکوه یکی از بزرگ‌ترین آبخوان‌های کوهستانی منطقه به شمار می‌رود و حجم قابل توجهی از آب در دل این کوهستان ذخیره و از طریق چشمه‌ها و سراب‌های متعدد به سمت پایین‌دست جاری می‌شود.

وی افزود: وجود منابع آبی فراوان در کنار ساختار کوهستانی و طبیعت زاگرس، خرم‌آباد را به شهری کم‌نظیر از نظر برخورداری از چشمه‌ها و سراب‌های طبیعی تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان از این شهر به عنوان «شهر هزار چشمه» یاد کرد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به سراب‌های دائمی خرم‌آباد گفت: سراب کیو، سراب شهوا، سراب گرداب بردینه، سراب دارایی و سراب گلستان از جمله مهم‌ترین چشمه‌ها و سراب‌های دائمی این شهر هستند که علاوه بر ارزش طبیعی و گردشگری، نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز شهر دارند.

حسن‌پور ادامه داد: این چشمه‌ها تنها جلوه‌ای از طبیعت خرم‌آباد نیستند، بلکه بخشی از چرخه تأمین آب شهر را تشکیل می‌دهند و بر اساس آمار موجود، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد آب آشامیدنی خرم‌آباد از این منابع تأمین می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آبی خرم‌آباد تصریح کرد: سراب‌ها و چشمه‌های این شهر سرمایه‌هایی طبیعی هستند که حفظ آنها نیازمند توجه جدی به منابع آب، حوزه‌های آبخیز، پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب زیست‌محیطی است.

سراب‌هایی که بخشی از هویت خرم‌آباد هستند

سراب‌های خرم‌آباد طی سال‌های گذشته علاوه بر تأمین بخشی از نیاز آبی شهر، به یکی از عناصر مهم هویت طبیعی و گردشگری این شهر تبدیل شده‌اند. سراب کیو به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین جاذبه‌های طبیعی خرم‌آباد، نمونه‌ای شاخص از پیوند آب و زندگی شهری در مرکز لرستان است.

قرار گرفتن خرم‌آباد در میان ارتفاعات زاگرس و برخورداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی، زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای از چشمه‌ها، رودخانه‌ها و آبشارهای طبیعی را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی مناسب، به یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری طبیعی لرستان تبدیل شود.

آب؛ سرمایه‌ای برای امروز و نسل‌های آینده

اهمیت منابع آبی خرم‌آباد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از آب آشامیدنی شهر به چشمه‌ها و سراب‌های طبیعی وابسته است. به همین دلیل، حفاظت از این منابع نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی و گردشگری، بلکه مسئله‌ای مرتبط با امنیت آبی شهر محسوب می‌شود.

سفیدکوه و چشمه‌های جوشیده از دامنه‌های آن، طی قرن‌ها بخشی از زندگی مردم خرم‌آباد را شکل داده‌اند؛ منابعی که از دل کوهستان می‌جوشند، در مسیر رودخانه‌ها جریان پیدا می‌کنند و در نهایت بخشی از آب مورد نیاز مردم را تأمین می‌کنند.

خرم‌آباد امروز می‌تواند با تکیه بر همین ظرفیت کم‌نظیر، عنوان «شهر هزار چشمه» را از یک نام توصیفی به یک برند گردشگری تبدیل کند؛ شهری که آب در آن نه‌تنها یک عنصر طبیعی، بلکه بخشی از تاریخ، هویت و زندگی مردم است.