رئیس‌جمهور بر تعیین حریم جاده‌ای پیش از هرگونه ساخت‌وساز و تسریع در مذاکرات برای توسعه کریدور‌های ریلی بین‌المللی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز ۱۷ شهریور در جلسه بررسی وضعیت و برنامه کریدور‌های بزرگراهی، با تأکید بر اینکه احداث و تکمیل قطعات بزرگراهی دارای اولویت است، اظهار کرد: از الزامات مورد نظر در موضوع حمل‌ونقل این است که از نظر علمی بررسی شود تجربه‌های جهانی چه آمار و اطلاعاتی به ما می‌دهند؛ بنابراین در این حوزه مطالعه جامعی صورت بگیرد تا مسیر‌های بزرگراهی و جاده‌ای مطابق با استاندارد‌های موجود احداث، تجهیز، بهسازی و نگهداری شوند.

رئیس‌جمهوری انجام مطالعات تطبیقی را پیش‌نیاز تمام طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی برشمرد و گفت: آنچه اکنون اولویت دارد، جهت‌گیری‌های مشخص در زمینه نوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و ناوگان جاده‌ای است. برای انجام این کار، چشم‌انداز اقدامات مشخص شود و وضعیت‌سنجی داشته باشیم تا متناسب با شرایط، شیوه‌های حمل‌ونقل را توسعه دهیم. تمام فرآیند‌ها باید مبتنی بر ضوابط نظام مشاوره‌ای و مهندسی باشند و نظارت دقیقی بر اجرا و تکمیل پروژه‌های مرتبط با حمل‌ونقل صورت بگیرد.

 پزشکیان با اشاره به برقراری عدالت اجتماعی در حوزه حمل‌ونقل، یادآور شد: قوانین و آیین‌نامه‌ها را برای تردد ایمن و کاهش ترافیک اصلاح خواهیم کرد. همچنین گلوگاه‌های خطرآفرین و پرترافیک باید اصلاح شوند.

رئیس‌جمهوری همچنین در مأموریتی که به وزارت راه و شهرسازی سپرد، بر تملک اراضی و مشخص کردن حریم جاده‌ای تأکید کرد و گفت: تملک اراضی و مشخص شدن حریم، پیش از اقدام اجرایی برای احداث جاده و خطوط ریلی انجام شود و هیچ‌گونه مجوز ساخت‌وسازی تا محدوده حریم مشخص، صادر نشود.

پزشکیان در پایان، توسعه کریدور‌های ریلی بین‌المللی را ضروری برشمرد و تصریح کرد: مذاکرات و هماهنگی‌ها در زمینه توسعه کریدور‌های ریلی بین‌المللی با سرعت انجام شود. چنانچه نیاز به پشتیبانی باشد، فرایند‌ها برای این اقدام هموار خواهد شد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، کوریدور جاده ای
خبرهای مرتبط
طرح‌های محیط‌زیستی و حکمرانی آب باید مبتنی بر نیازسنجی اقلیمی باشد
پزشکیان: تلاش می‌کنیم با کمترین فشار بر زیرساخت‌ انرژی، زمستان را بگذرانیم
پزشکیان: ظرفیت حوزه‌های علمیه بانوان باید در خدمت حل مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چرا هدف قرار گرفتن شناورها، مخصوصا شناورهای بدون سرنشین مهم است؟
سرلشکر رضایی: واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است
پاسخ پزشکیان به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا: مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان ادامه می‌دهیم
مخالفت مجلس و دیوان محاسبات با طرح دولت برای یکسان‌سازی تعرفه خودروهای وارداتی
قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر ارتباطات
اکثر مشکلات پدیده شاندیز حل شده است/ جلسه با وزیر ورزش برای بررسی شکایات فدراسیون‌ها
عراقچی: راه‌حل بازگشت تنگه هرمز به وضعیت عادی، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است
سرپرست وزارت دفاع: توان هدف قرار دادن ناو‌های آمریکایی را داریم
حضور قالیباف در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
۵۰۰ سایت ارتباطی در جنگ رمضان تخریب شد/ رشد ۹ درصدی پوشش ارتباطی در کشور
آخرین اخبار
ایران در شورای حکام: توانمندی هسته‌ای کشور با حمله و ترور از بین نمی‌رود
آن‌چه باید از Dive‑LD، زیردریایی هوشمند و بدون‌سرنشین آمریکا بدانید
شکار یک فروند زیردریایی هوشمند دشمن در تنگه هرمز
پزشکیان: احداث مسیر‌ها باید مطابق با استاندارد‌ها باشد
تأکید سران قوا بر تحکیم وحدت ملی و صیانت از اقتدار ایران
مهم‌ترین تهدید مشترک امنیتی ایران و کشور‌های منطقه، اقتدارگرایی و توسعه‌طلبی بی‌حد و مرز اسرائیل است
طرح‌های محیط‌زیستی و حکمرانی آب باید مبتنی بر نیازسنجی اقلیمی باشد
سرلشکر ایزدی: نیرو‌های مسلح اشراف کامل بر تنگه هرمز دارند
ایران: آژانس در برابر حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران مسئولیت دارد
پزشکیان: ظرفیت حوزه‌های علمیه بانوان باید در خدمت حل مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد
پزشکیان: تلاش می‌کنیم با کمترین فشار بر زیرساخت‌ انرژی، زمستان را بگذرانیم
عراقچی: راه‌حل بازگشت تنگه هرمز به وضعیت عادی، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است
پاسخ پزشکیان به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا: مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان ادامه می‌دهیم
اعلام وصول ۴ سوال ملی نمایندگان از وزرای نفت و ارتباطات
طائب: ارتشی که مدارس و مراسم عروسی را هدف قرار می‌دهد، ابرقدرت نیست
اکثر مشکلات پدیده شاندیز حل شده است/ جلسه با وزیر ورزش برای بررسی شکایات فدراسیون‌ها
انتخاب ۷ نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA)
۵۰۰ سایت ارتباطی در جنگ رمضان تخریب شد/ رشد ۹ درصدی پوشش ارتباطی در کشور
مخالفت مجلس و دیوان محاسبات با طرح دولت برای یکسان‌سازی تعرفه خودروهای وارداتی
نیکزاد خطاب به ترامپ: خروج از جنگی که عرصه مگس‌ها نیست بهترین انتخاب برای شماست
قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر ارتباطات
حضور قالیباف در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
سرلشکر رضایی: واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است
سرپرست وزارت دفاع: توان هدف قرار دادن ناو‌های آمریکایی را داریم
ترامپ به‌دنبال توافق با روسیه قبل از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است
چرا هدف قرار گرفتن شناورها، مخصوصا شناورهای بدون سرنشین مهم است؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۱۷ شهریور
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی
حضور عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس/ تعامل مجلس و دولت در طرح مدیریت تنگه هرمز
واکنش ایران به اظهارات گروسی در شورای حکام درباره بازرسی از سایت‌های هسته‌ای