باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز ۱۷ شهریور در جلسه بررسی وضعیت و برنامه کریدورهای بزرگراهی، با تأکید بر اینکه احداث و تکمیل قطعات بزرگراهی دارای اولویت است، اظهار کرد: از الزامات مورد نظر در موضوع حملونقل این است که از نظر علمی بررسی شود تجربههای جهانی چه آمار و اطلاعاتی به ما میدهند؛ بنابراین در این حوزه مطالعه جامعی صورت بگیرد تا مسیرهای بزرگراهی و جادهای مطابق با استانداردهای موجود احداث، تجهیز، بهسازی و نگهداری شوند.
رئیسجمهوری انجام مطالعات تطبیقی را پیشنیاز تمام طرحها و برنامههای توسعهای در زمینه حملونقل جادهای و ریلی برشمرد و گفت: آنچه اکنون اولویت دارد، جهتگیریهای مشخص در زمینه نوع بهرهگیری از ظرفیتهای حملونقل ریلی و ناوگان جادهای است. برای انجام این کار، چشمانداز اقدامات مشخص شود و وضعیتسنجی داشته باشیم تا متناسب با شرایط، شیوههای حملونقل را توسعه دهیم. تمام فرآیندها باید مبتنی بر ضوابط نظام مشاورهای و مهندسی باشند و نظارت دقیقی بر اجرا و تکمیل پروژههای مرتبط با حملونقل صورت بگیرد.
پزشکیان با اشاره به برقراری عدالت اجتماعی در حوزه حملونقل، یادآور شد: قوانین و آییننامهها را برای تردد ایمن و کاهش ترافیک اصلاح خواهیم کرد. همچنین گلوگاههای خطرآفرین و پرترافیک باید اصلاح شوند.
رئیسجمهوری همچنین در مأموریتی که به وزارت راه و شهرسازی سپرد، بر تملک اراضی و مشخص کردن حریم جادهای تأکید کرد و گفت: تملک اراضی و مشخص شدن حریم، پیش از اقدام اجرایی برای احداث جاده و خطوط ریلی انجام شود و هیچگونه مجوز ساختوسازی تا محدوده حریم مشخص، صادر نشود.
پزشکیان در پایان، توسعه کریدورهای ریلی بینالمللی را ضروری برشمرد و تصریح کرد: مذاکرات و هماهنگیها در زمینه توسعه کریدورهای ریلی بینالمللی با سرعت انجام شود. چنانچه نیاز به پشتیبانی باشد، فرایندها برای این اقدام هموار خواهد شد.
منبع: ریاست جمهوری