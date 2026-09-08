باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گیدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از مجموعه اقدامات تلافی‌جویانه تل‌آویو در واکنش به تحریم‌های انگلیس علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری خبر داد.

ساعر اعلام کرد اسرائیل کنسولگری انگلیس در قدس شرقیِ اشغالی را تعطیل خواهد کرد و همچنین انگلیس را از مأموریت هماهنگی امور غزه به رهبری آمریکا که در اسرائیل مستقر است، کنار خواهد گذاشت.

او همچنین گفت انگلیس دیگر اجازه نخواهد داشت نیرو‌های تشکیلات خودگردان فلسطین را در کرانه باختری اشغالی آموزش دهد.

این اقدامات در واکنش به تصمیم امروز انگلیس برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و تشدید محدودیت‌ها علیه فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌سازی اتخاذ شده است.

منبع: الجزیره