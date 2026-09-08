سه شنبه‌های هر هفته کتابی با موضوع مختلف به مردم چهارمحال و بختیاری معرفی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - کتاب «مکانیابی سالن‌های چندمنظوره با رویکرد پدافند غیر عامل» اثر محبوبه طاهریان قهفرخی نویسنده استان چهارمحال و بختیاری است.

این کتاب ۱۶۰ صفحه ای دارای ۵ فصل است که در سال ۱۴۰۰ چاپ و منتشر شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پدافند غیرعامل ، معرفی کتاب
خبرهای مرتبط
معرفی کتاب ترنم خوشبختی + فیلم
معرفی کتاب اسیر شماره ۱۷۹۲۲ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
درخشش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در جشنواره ابوذر+تصاویر
اهدای اعضای بانوی ۴۴ ساله در شهرکرد
سبز شدن شهر به یاد شهدا؛ ورزشکاران ۱۰۰ اصله نهال کاشتند + تصاویر
قضاوت بانوی چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی اسکواش کشور
سه شنبه ها با یک کتاب جدید + فیلم
آخرین اخبار
سه شنبه ها با یک کتاب جدید + فیلم
قضاوت بانوی چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی اسکواش کشور
سبز شدن شهر به یاد شهدا؛ ورزشکاران ۱۰۰ اصله نهال کاشتند + تصاویر
درخشش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در جشنواره ابوذر+تصاویر
اهدای اعضای بانوی ۴۴ ساله در شهرکرد