سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: یک فروند شناور زیرسطحی هوشمند دشمن آمریکایی در تنگه هرمز شکار و منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار یکی از مدرن‌ترین زیر دریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست امریکا در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی خبر داد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ (صف/۱۳)

مردم مبعوث شده ایران عزیز.

با عنایت خاصه خداوند متعال رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرن‌ترین زیر دریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست امریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در سحرگاه امروز به دام انداختند.

این زیر سطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیر سطحی در دنیا برخور دار بوده، که سال ۲۰۲۵ میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است.

گفتنی است این زیر سطحی اکنون به غنیمت گرفته شده و طی ساعات دیگر تصاویری از آن منتشر خواهد شد.

وما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

شکار یک فروند زیرسطحی هوشمند دشمن

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، سپاه پاسداران
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