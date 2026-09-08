باشگاه خبرنگاران جوان ـ امین عارف‌نیا مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، در جلسه بررسی مقدمات مراسم افتتاحیه که به ریاست رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، اعلام کرد: مراسم رسمی افتتاح این مجموعه در تاریخ ۱۵ مهرماه برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد که این پروژه با صدور دستور ایجاد ساختار پایگاه ملی شمس تبریزی»چ، فراتر از یک بازسازی ساده، با هدف تبدیل شدن به کانون اصلی فعالیت‌های علمی، فرهنگی و گردشگری در منطقه طراحی شده است.

تأسیس پایگاه ملی و شبکه بین‌المللی شمس‌پژوهی

عارف‌نیا با اشاره به اهمیت استراتژیک این پروژه، خاطرنشان کرد که انتظار می‌رود با استقرار این ساختار، فعالیت‌های پژوهشی گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی در این مرکز صورت گیرد. وی در ادامه افزود: یکی از اهداف کلیدی ما، ایجاد یک شبکه بین‌المللی شمس‌پژوهی و ایجاد یک آرشیو ماندگار است که خوی را به قطب اصلی مطالعات عرفانی تبدیل کند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از تلاش برای دعوت از هیئت‌های خارجی خبر داد و اظهار کرد: در صورت فراهم بودن شرایط وزرای فرهنگ کشورهای همسایه و رؤسای کتابخانه‌های ملی منطقه در این مراسم حضور خواهند یافت.

وی همچنین پیش‌بینی کرد: حداقل ۴۰۰ مهمان ویژه از جمله مقامات دولتی، شخصیت‌های علمی و هیئت‌های بین‌المللی، در این رویداد شرکت کنند.

عارف‌نیا با توضیح درباره جزئیات مراسم از برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ کتاب، هنرهای تجسمی، اجرای مراسم خوشنویسی و نقاشی زنده توسط استادان صاحب‌نام خبر داد.

وی همچنین از افتتاح همزمان کتابخانه آرامگاه شمس تبریزی به عنوان بستری برای پژوهشگران یاد کرد و افزود: برنامه‌هایی نظیر نشست‌های علمی، شب‌های شعر، تئاتر و موسیقی عرفانی، از بخش‌های اصلی این رویداد خواهد بود.

در راستای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی بر ضرورت هویت‌سازی از طریق طراحی بسته گردشگری شمس تاکید کرد.

وی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در حال تدوین برنامه‌هایی برای بهبود زیرساخت‌های اقامتی، مسیریابی و طراحی تجربه بازدید است تا ظرفیت‌های تاریخی خوی برای گردشگران داخلی و خارجی به حداکثر برسد.

وی در پایان تأکید کرد: برای مدیریت دقیق این رویداد در تراز بین‌المللی، ۹ کمیته تخصصی از جمله کمیته‌های علمی، فرهنگی، بین‌الملل، تشریفات و گردشگری تشکیل شده‌اند تا تمامی جزئیات اجرای این مراسم با بالاترین استانداردهای ممکن دنبال شود.