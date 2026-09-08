باشگاه خبرنگاران جوان - سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مدیران کل خانه صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، تازه‌ترین مصوبه شورای عالی کار درباره امکان جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی واحد‌های تولیدی به روزی غیر از جمعه را با هدف جبران توقف تولید ناشی از محدودیت برق ابلاغ کرد.

این مصوبه در پی جلسه ماه گذشته ریاست‌جمهوری با هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و سایر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی برای حل مشکل قطعی برق واحد‌های صنعتی، در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

بر اساس بخشنامه شماره ۹۱۵۱۳ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مورخ اول شهریورماه و همچنین مفاد پیمان دسته‌جمعی منعقدشده میان کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور در سوم شهریورماه، امکان جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی کارگران برای جبران توقف ناشی از محدودیت برق فراهم شده است.

بر اساس این مصوبه، تمامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و فرآوری مشمول می‌توانند در صورت وقوع توقف یا کاهش فعالیت ناشی از قطعی یا محدودیت برق، با توافق نماینده کارگران و در چارچوب سقف قانونی ساعات کار، روز تعطیل هفتگی خود را به یکی از روز‌های دیگر هفته منتقل کنند.

مطابق مصوبه، این جابه‌جایی باید به نحوی انجام شود که ساعات کار از دست‌رفته در روز‌های کاری جبران شده و در روز جایگزین، تعطیلی هفتگی برقرار باشد.

در متن مصوبه تأکید شده است که این جابه‌جایی صرفاً با هدف جبران توقف ناشی از محدودیت برق انجام می‌شود و نباید موجب پرداخت اضافه‌کاری یا تحمیل هزینه اضافی به کارفرما شود؛ مشروط بر اینکه سقف قانونی ساعات کار رعایت شود.

همچنین حقوق، مزایا، بیمه و سابقه کار کارگران در این فرآیند بدون تغییر باقی خواهد ماند.

بر اساس این مصوبه، اجرای این سازوکار پس از انعقاد پیمان جمعی با رؤسای کانون‌های عالی کشوری، به مدت سه ماه لازم‌الاجرا خواهد بود. این مصوبه از سوی حسین قبادی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری، برای اجرا ابلاغ شده است.

منبع: مهر