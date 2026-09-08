مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت:تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به قطب نوآوری و هاب لجستیکی شرق به غرب کشور بسیار حائز اهمیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست بررسی ظرفیت‌ها و چشم‌انداز توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با حضور حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دشتی اردکانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و به ریاست و میزبانی کاپیتان رامین کاشف‌آذر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در شهر فرودگاهی برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با محوریت تبدیل این منطقه به قطب نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و هاب لجستیکی در کریدور شرق به غرب کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با اشاره به موقعیت راهبردی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و دسترسی مناسب آن به ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و نخبگانی پایتخت، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این مزیت‌ها برای شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری و فناوری تأکید کرد.

حسین فروزان، توسعه فعالیت استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته (High-Tech) را از جمله ظرفیت‌های مهم این منطقه دانست و افزود: بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک الگوی نوین توسعه اقتصادی در شهر فرودگاهی باشد.

فروزان همچنین سه محور کلیدی را برای شتاب‌بخشی به توسعه شهر فرودگاهی مورد تأکید قرار داد؛ تسهیل فرآیند صدور ویزا برای تجار و فعالان اقتصادی با هدف گسترش تعاملات و تبادلات تجاری، فعال‌سازی و تقویت کریدور راهبردی شرق به غرب و ارتقای نقش شهر فرودگاهی در شبکه لجستیکی کشور و همچنین بهره‌گیری از تجارب مناطق آزاد پیشرو جهان در زمینه اجرای آزمایشی قوانین و مقررات نوین و کاهش موانع مالیاتی و گمرکی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری.

وی با اشاره به تجربه مناطق آزاد چین در آزمون سیاست‌ها و مقررات جدید اقتصادی، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای اجرای رویکردهای نوآورانه و تسهیل‌گر را زمینه‌ای مؤثر برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و حضور فعالان اقتصادی بین‌المللی عنوان کرد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، گمرک، نهادهای نظارتی و سایر مجموعه‌های مرتبط را لازمه تحقق اهداف توسعه‌ای این منطقه دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی بسترهای لازم برای ایفای نقش شهر فرودگاهی به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور تأکید کرد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه امام
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