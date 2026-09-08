باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رئیسجمهور روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روز سهشنبه در یک تماس تلفنی یکساعته درباره وضعیت اوکراین و دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور گفتوگو کردند.
اوشاکوف این گفتوگو را «سازنده و بسیار صریح» توصیف کرد و گفت دو طرف درباره سفر اخیر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ به مسکو نیز رایزنی کردند. به گفته او، ترامپ بر ضرورت پایان سریع جنگ تأکید کرده و گفته است پایان درگیری میتواند زمینه را برای «احیای کامل روابط روسیه و آمریکا» فراهم کند.
در مقابل، پوتین دیدگاه روسیه درباره چگونگی پیشبرد وضعیت در میدان نبرد و دستیابی به اهداف مسکو در اوکراین را برای ترامپ تشریح کرده است.
اوشاکوف افزود دو رئیسجمهور توافق کردند در صورت نیاز، بهسرعت با یکدیگر تماس بگیرند و ارتباط مستقیم خود را ادامه دهند.
دستیار سیاست خارجی رئیسجمهور روسیه همچنین گفت ولادیمیر پوتین در گفتوگوی تلفنی روز سهشنبه با دونالد ترامپ تأکید کرده است که مسکو هیچ قصد تهاجمی علیه اروپا ندارد.
اوشاکوف در جمع خبرنگاران گفت: «افسانههایی که درباره تهدید روسیه منتشر میشود، صرفاً پوششی برای افزایش حمایت اروپاییها از اوکراین و افزایش هزینههای نظامی خودشان است.»
این پنجمین گفتوگوی تلفنی پوتین و ترامپ از ابتدای سال جاری میلادی و نخستین تماس آنها پس از سفر فرستادگان ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر به مسکو بود. این تماس در شرایطی انجام شد که تلاشهای دیپلماتیک برای ازسرگیری مذاکرات و یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ طولانیمدت اوکراین ادامه دارد.
منبع: رویترز